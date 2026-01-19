Станислав Трифонов: Приветствам господин Румен Радев на политическия терен в България!

"Приветствам господин Румен Радев като „добре дошъл“ на политическия терен в България", коментира лидерът на „Има такъв народ“ (ИТН) Станислав Трифонов във фейсбук, минути след като Радев обяви, че ще депозира оставката си утре.

"Аз ще продължавам да защитавам традиционните български ценности, ще продължавам да защитавам българите в Северна Македония и ще продължавам да смятам, че нелегалните имигранти нямат място в страната", пише Трифонов.

Той подчертава също, че „Има такъв народ“ е ясно позиционирана като дясна, традиционна, консервативна партия.