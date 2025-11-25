Продажбите на нови автомобили в България с 27% ръст на годишна база

Продажбите на нови автомобили в ЕС са нараснали с 5,8 на сто на годишна база през октомври достигайки 916 609 регистрации, сочат най-новите данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA).

През първите 10 месеца на 2025 г., регистрациите са 8,97 милиона, което е с 1,4 на сто повече спрямо същия период на миналата година, въпреки че общият брой остава доста под нивата преди пандемията, според браншовата организация, предаде БТА.

До октомври 2025 г. електрическите автомобили, захранвани с батерии (BEV), са 16,4 на сто от пазарния дял на ЕС, което е увеличение спрямо ниската базова стойност от 13,2 на сто през октомври 2024 г.

Регистрациите на хибридни електрически автомобили са заели 34,6 на сто от пазара и остават предпочитания избор сред потребителите в ЕС. В същото време комбинираният пазарен дял на бензиновите и дизеловите автомобили е спаднал до 36,6 на сто спрямо 46,3 на сто през същия период на 2024 г.

В България през октомври са регистрирани 4932 автомобила, което е ръст с 27,4 на сто спрямо 3872 автомобила през октомври 2024 г. За периода от януари до октомври делът на продадените бензинови автомобили е 79,3 на сто, на дизеловите - 11 на сто, на електрическите превозни средства с батерии (BEV) - 4,8 на сто, на хибридните електрически - 3,7 на сто и на плъгин хибридните електрически автомобили - 1,2 на сто.

Производители

„Фолксваген груп“ (Volkswagen Group) остава безспорният лидер на пазара в ЕС, като продажбата на марките, които са част от групата, са нараснали със 7,9 на сто през октомври. Производителят на спортни автомобили „Порше“ (Porsche) - част от „Фолксваген груп“ е отчел спад в продажбите с 28 на сто.

Новите регистрациите на марките на „Бе Ем Ве груп“ (BMW Group) също са се увеличили с 8,7 на сто, докато „Мерцедес -Бенц“ (Mercedes-Benz) отбеляза ръст от 2 на сто. „Стелантис груп“ (Stellantis Group), която притежава марки като „Пежо“ (Peugeot), „Ситроен“ (Citroen), „Фиат“ (Fiat) и „Опел“ (Opel) регистрира увеличение с 6,6 на сто на продажбите на годишна база през октомври.