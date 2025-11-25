Три компании имат интерес към активите на "Лукойл" в Румъния

Три компании проявяват интерес към покупката на активите на руската енергийна компания „Лукойл“ в Румъния и вече водят директни преговори с холдинга. Това заяви румънският министър на енергетиката Богдан Иван, цитиран от икономическото издание „Профит“ и агенция Ройтерс.

„В момента има три компании, които са изразили намерение да придобият активите на „Лукойл“ – както рафинерията, така и мрежата от бензиностанции – и те водят преки преговори с компанията“, обясни министърът.

Той добави, че страната е била уведомена за преговорите преди няколко седмици и че се очаква сделката да бъде сключена между две частни компании.

„Нашият интерес е трансакцията да се осъществи възможно най-скоро“, уточни той.

В момента Румъния подготвя законодателни промени, които биха позволили на държавата временно да поеме контрола над активите, ако се наложи.

Рафинерията „Петротел“ в Плоещ е временно затворена за планова поддръжка, но румънските власти уверяват, че държавата разполага с достатъчни запаси, за да гарантира нормалното снабдяване на пазара. Рафинерията осигурява около една четвърт от горивата на румънския пазар.

Американските санкции срещу рафинерията влязоха в сила на 21 ноември, а ограниченията за бензиностанциите на „Лукойл“ в страната ще започнат да действат от 13 декември.