Прокуратурата привика зам.-кмет на Столична община и шефа на завода за отпадъци на разпит

В разгара на кризата с отпадъците – в дните, в които целият ни екип е на терен, за да гарантира чистотата на града – двама от хората, от които в най-голяма степен зависи управлението на ситуацията, сме подложени на поредната порция институционален натиск.

Това заяви зам.-кметът по екология Надежда Бобчева рано тази сутрин, 9 октомври. По думите ѝ тя и шефът на завода за боклук Николай Савов са привикани на разпит от държавното обвинение.

В полученото от Софийска градска прокуратура писмо е посочено, че разпитите се извършват във връзка с образувано досъдебно производство, но неговият предмет не е уточнен. Разпитът на г-н Савов е днес, а на г-жа Бобчева - в утрешния ден, 10 октомври.

Двамата ръководители са пряко ангажирани с организацията на кризисните мерки по сметосъбирането в районите „Люлин“ и „Красно село“, където Столична община в момента прилага извънредна логистична схема, за да гарантира навременното извозване на отпадъците и поддържането на чистотата в градска среда.

"През последните месеци Столично предприятие за третиране на отпадъци бе подложено на множество проверки от различни държавни органи, включително по отношение на организацията на дейностите по третиране на отпадъци и процедурите за контрол върху подизпълнители" коментират ситуацията от Столична община.

Паралелно с това предприятието сигнализира компетентните институции, включително прокуратурата, за наличие на опасни болнични отпадъци, открити от негови служители в хода на ежедневната работа.

"Въпреки подадените сигнали и предоставените доказателства, липсва реакция от страна на прокуратурата, докато сега – в момент на активна кризисна намеса – ръководителите на двете звена, от които зависи изпълнението на общинските функции, са призовани за разпит, който е поредната форма на институционален натиск спрямо кмета на столицата и членовете на неговия екип", посочват от местния парламент.

“Аз и г-н Савов знаем защо сме на тези позиции и какви принципи отстояваме. Тук сме, за да служим на хората на София, за да пазим града чист и да защитаваме интереса на гражданите. Затова няма да се поддадем”, категорична бе Бобчева.