Психично болен нахлу с нож в ресторант в София (ВИДЕО)

Младият мъж системно излиза въоръжен, агресира на непознати в градския транспорт и е опасен за обществото, заявиха жители на кв. "Света Троица"

Въоръжен с нож мъж вилня и заплаши клиенти в столичен ресторант. На видеозапис от охранителна камера, публикуван в социалните мрежи, се вижда как той нахлува в заведението, хаотично започва да хвърля чинии по прозорците, преобръща пейки и маси, разхвърля кош за боклук в залата за хранене.

Трима мъже се опитват да го укротят, докато на терен пристигне полицейски патрул. Всичко това се случва пред очите на ужасени от страх малки деца и жени.

Живущите в квартала са притеснени и твърдят, че това не е първият подобен инцидент. Те разказват, че мъжът от години проявява агресия на публични места и е бил многократно настаняван за лечение, но след време отново е освобождаван. Разказват още, че от малък има психически проблеми. Въпреки агресията, която проявява на обществени места, те никога не са го виждали с придружител. По думите им родителите му не се грижат за него адекватно.

„Преди да стигне до заведението, той се опита да убие невинен човек на спирката, чакащ трамвая, а след това чупеше коли. Много е опасен, не трябва да се разхожда свободно по улицата”, разказа свидетел на нападението.

„Мъжът чупеше прозорци и заплашваше хората. Децата ми бяха тук и бяха заклещени в ъгъла на заведението. Хора с психични проблеми обаче са защитени от закона и ако нещо му се случи, аз нося отговорност. Полицаите ме предупредиха, че не мога да го докосвам. Явно трябва да си въоръжа персонала”, разказа собственикът на заведението в кв. "Св. Троица", което бе изпотрошено от младия мъж.

Съкварталците му настояват за спешна намеса на институциите по казуса.

"Той е крайно опасен, ще убие дете или възрастен, при това без да му мигне окото. Молим властите за незабавно съдействие и закрила. Той трябва да бъде въдворен за повече от 3 месеца, а след това някой да се грижи за него и има ангажимент, че си пие лекарствата редовно", сподели през сълзи свидетелка на баталните сцени в ресторанта.