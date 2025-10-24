Разказват историята на остров "Св. Анастасия" с танци

Мистиката и историята на остров Света Анастасия ще бъдат претворени в танцов спектакъл. За тази цел ОП „Туризъм“ ще кандидатства за финансиране на новия продукт за рекламиране на културно-историческото наследство на региона пред Национален фонд „Култура“ .

Спектакълът ще пресъздава историята на остров Света Анастасия от древността до наши дни. Той ще включва авторски музикални, танцови и визуални елементи.

Техният унисон ще пресъздаде събития, легенди, фолклор в обща сценография чрез танц и облекло.

Ще бъде включено използването на различни музикални инструменти, обвързани в историческа сюжетна линия, която ще разказва как е възникнал островът, ще проследи неговите исторически превратности и забележителни моменти през различните времена.

Музикално-танцовият спектакъл ще бъде представян периодично пред публика както на сцената на остров Света Анастасия през активния летен сезон, така и на други обекти.