Ремонтират 624 училища в страната

В София строят седем нови сгради за децата

Изграждат се корпуси, спортни салони, басейни и STEM кабинети

В разгара на лятната ваканция ремонтните дейности в училищата продължават. По данни на Министерството на образованието и науката към момента в процес на обновяване са 624 учебни заведения в страната. От тях 85 са в държавни училища, а 539 - общински.

За подобряване на учебната и спортната инфраструктура в сряда правителството отпусна близо 38 млн. лева по три национални програми, насочени към модернизация на образователната среда. Средствата ще бъдат използвани за изграждане на нови корпуси, физкултурни салони, спортни площадки и съвременни учебни пространства в цялата страна.

Над 11 млн. лева се инвестират конкретно в спортната инфраструктура. С тях ще бъдат изградени или изцяло обновени 68 физкултурни салона и спортни площадки, като средствата се разпределят между три държавни професионални гимназии и 48 общини. Финансирането се осигурява по Програмата за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024-2027 г., в рамките на която предстои обновяване на общо 543 спортни пространства.

Допълнителни 4,5 млн. лева се насочват към изграждане на нови училищни корпуси и помещения, както и към разширяване на детски градини. Средствата са предназначени за две държавни гимназии и девет общини, които ще реализират общо 13 проекта. До момента по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2024-2027 г. са предоставени близо 22 млн. лева за 92 проекта.

В София в момента се изграждат седем нови училищни сгради. Сред тях са ново училище с детска градина в район “Витоша”, нови корпуси към 55. СУ “Петко Каравелов”, 126. ОУ “П. Ю. Тодоров”, 73. СУ “Владислав Граматик” в район “Триадица”, 201. ОУ “Св. св. Кирил и Методий” в район “Панчарево”, 142. ОУ “Веселин Ханчев”.

В 56. СУ в район “Люлин” се строи многофункционална спортна зала, съобщи кметът на столицата Васил Терзиев. По думите му през това лято се извършват ремонти в още 11 столични училища. Мащабни ремонти се извършват и в Пловдив. Според местната управа, след инспекция преди месец бе обявено, че шест училища са обхванати от строителни дейности, като в две от тях ремонтите няма да приключат до началото на новата учебна година.

След падането на окачен таван върху главите на ученици по време на час в обновената сграда на ОУ “Любен Каравелов”, сега всички строежи в школата ще бъдат подлагани на сериозни инспекции, каза кметът Костадин Димитров.

Община Благоевград инвестира 17 655 000 лева в модернизация на Девето основно училище “Пейо Яворов”, включително изграждане на нова образователна сграда и спортна зала, както и благоустрояване на дворното пространство.