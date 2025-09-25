Речта на Тръмп пред ООН смаза глобалисткия дневен ред

Ще остане в учебниците като един от примерите за глобално лидерство, което само Америка може да реализира

Даде ясно на света да разбере, че играта на неконтролируема миграция и зелени измами е приключила

В едночасова реч пред 80-та сесия на Общото събрание на ООН Доналд Тръмп за пореден път пише история. Тази му реч ще остане в учебниците като един от примерите за глобално лидерство, което само Америка може да реализира.

Речта на президента имаше множество ключови послания, като ще се опитам да обърна внимание на двата най-основни и водещи. Въобще, за това изказване на Тръмп тепърва много ще се пише и говори, макар позициите му да са ясни на онези, които го следим внимателно от години.

Преди да обърнем внимание на двата меча, които президентът заби в сърцето на глобализма, няколко думи за другите му послания. Тръмп, въпреки фиаското с неработещото аутокю, започна с контрастта между неговата администрация и предишната. Само една цифра е достатъчно да се спомене - 17 трилиона (!) долара обещани и започнати да се реализират инвестиции в САЩ за последните 8 месеца. Съчетано с ударната дерегулация и дебюрократизация, която се случва в Америка, буквално в момента това е най-мощната икономика в историята на човечеството. Прав е Тръмп, че американската икономика е най-горещата, от както свят светува. Казвам го и с оглед на битността си на международен експерт по търговия с метали.

В момента Америка с бърз темп се превръща в индустриално независима държава, която все по-интензивно ще си става самодостатъчна. Мащабът, по който това се случва пред очите ни, е зашеметяващ. Америка бълва енергийно производство, то подхранва индустриалното такова. Ако до преди само година САЩ беше основният вносител на стоманен скрап в Турция, най-големият вносител на скрап в света и глобален маркет-мейкър по отношение на стоманите, днес Щатите почти изцяло са спрели износа си на суровината, защото всичко отива за локално производство. Това е първият индикатор за възстановяваща се икономика.

Отвъд тези вътрешнополитически и вътрешноикономически въпроси, Тръмп обърна сериозно внимание и на международната си дейност. И с право. Той е единственият президент в историята, който за броени месеци спря седем кръвопролитни войни в различни краища на света. Израел и Иран, Камбоджа и Тайланд, Индия и Пакистан, Армения и Азербейджан, Конго и Руанда, Египет и Етиопия, Сърбия и Косово. Невралгични зони, които в продължение на десетилетия окървавяваха земята, днес са в мир, заради Доналд Тръмп и настоящата американска администрация. Никой никога никъде не е правил такова нещо и непризнаването му е несправедливост от исторически мащаб. Тръмп обърна внимание и на войната на Русия в Украйна, война, която нямаше да се случи, ако той беше президент. Необходимо е да се обърне внимание на острия език, който Тръмп използва по отношение на Русия. Москва ще се наложи съвсем скоро да разбере какво означава да излъжеш Белия дом. Скоро ще усетят на гърба си последиците от това неразумно поведение.

Но извън тези важни въпроси - и вътрешнополитически, и геополитически - основните акценти в речта на Тръмп бяха два. Те бяха ясно и видимо адресирани към глобалистките елити, които продължават да командват парада в много държави. Тръмп заби крушителен удар върху два от фундаментите на неолибералния глобализъм. Дневен ред, който е вече отречен и който тепърва ще бъде изпратен на бунището на историята. С речта на Тръмп пред ООН, той даде ясно на света да разбере, че играта на неконтролируема миграция и зелени измами е приключила.

Миграцията, казва Тръмп с право, е най-голямата криза на планетата в момента. Милиони хора, мнозина включително с парите и подкрепата на овладяното от глобалистите ООН, влязоха нелегално в САЩ. Трагедията на стотици хиляди трафикирани деца, на тонове наркотици, на организирана престъпност и базово човешко зло се изляха по улиците на Америка, заради неразумната политика по отворени граници. Тръмп спря това безумие за месеци. Но адресат на неговото говорене бяха европейските лидери, които продължават глупавата си миграционна политика. Тръмп им каза в прав текст - ако не спрете тази лудост, ще унищожите държавите си. Отворените за безконтролна и непроверируема миграция граници е политика на девалвация на националната държава, правовия ред и демократичните устои. Няма как държава, която иска да разраства икономическото си и социалното си благоденствие да се отвори за безгранична и неспирна миграция, в която сред нормалните хора, които търсят своето по-добро утре, влизат и хора, които искат да разрушат този споделен дом. Няма как това да продължи да се допуска.

Другата мащабна критика, другият меч в сърцето на глобализма, беше екологичната измама. От тази най-висока световна трибуна Тръмп назова нещата с истинските им имена. Глобалистите първо се опасяваха от глобално застудяване, после биеха аларма за глобално затопляне, напоследък вече говорят само за „климатични промени“ и „въглероден отпечатък“, за да са спокойни, че каквото и да се случи могат да го отдадат на някой от тези два „фактора“. Това е самоубийствено поведение. Тръмп иронично поздрави Европа за 37-те процента намалени въглеродни емисии на цената на унищожаването на европейската индустрия, но докато това се случваше в Европа, Китай и Индия бълват толкова много въглерод, че никоя друга държава не може да се доближи въобще до тях. И докато Европа си затваря централите, за да монтира китайски перки, Китай произвежда ветрогенератори, но не ги използва, а работи на въглища, газ и всичко друго, но не и на вятър. Тръмп използва един израз, който брутално добре описа проблема - тази екологична измама е нищо повече или по-малко от производствена редистрибуция. Махаме производства от развития свят и ги даваме на развиващия се. С което изнасяме благоденствието на развития свят и го пренасяме в развиващия се. Това е цялата истина.

Речта на Тръмп ще остане в историята като един от залповете, ознаменуващи смяната на политическия мейнстрийм. Двата стълба - справянето с миграцията и премахването на зелената измама - са очертани. Който иска да се впише в актуалния политически дневен ред на света, ще трябва да се позиционира умно по линия на тези два въпроса. Който иска да си остане вкопчен в стария режим и да си мечтае за връщането на глобализма на бял кон в световната политика, ще му се наложи да претърпи серия от разочарования. Светът е друг. Или ще се адаптират глобалистите по него, или ще изчезнат от историята. Няма какво друго да се случи просто.

Благодаря ви за вниманието по този въпрос.