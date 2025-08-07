Роби Кийн плаши Разград с публика

Ирландската легенда Роби Кийн заплаши Лудогорец с публиката на Ференцварош. Двата отбора завършиха 0:0 в първия мач от третия предварителен кръг на Шампионската лига в Разград.

„На нашия стадион ще видите какво е атмосфера – каза треньорът на Ференцварош. - Феновете ни са най-добрите. Ще крещят и скандират. Очаквам да победим. С шансовете ни през първото полувреме заслужавахме да спечелим още първия мач. През втората част не бяхме толкова доминантни.“

Унгарските запалянковци се славят като едни от „най-лудите глави“ в Европа, а особено пламенни са на хегемона в местния футбол.

Руи Мота, треньорът на Лудогорец, остана доволен от нулевото равенство. В предишния кръг Лудогорец пак направи 0:0 в първия мач срещу Риека, за да бие с продължения в реванша – 3:1.

„Стана добър мач и за нас, и за тях – каза Мота. - Никой не искаше да рискува. Трябва да сме търпеливи. През първата част не контролирахме мача, както искахме. Нещата се промениха след почивката. Ако бяхме вкарали гол, щеше да е по-лесно за нас. Сега трябва да отидем в Будапеща и да спечелим. Ференцварош е много труден съперник.“

Гол на Ференцварош беше отменен през първото полувреме след намеса на ВАР. Лудогорец пък се отличи с една греда с удар от над 40 метра.

Цървена звезда направи решителна крачка към плейофа в Шампионската лига. „Звездашите“ разгромиха полския Лех с 3:1 на неговия стадион в Познан. Също сигурен за последната елиминация изглежда Бентфика, който си тръгна с 2:0 от Лазурния бряг, където спечели срещу Ница.

Голямо дерби предстои край Босфора. Жозе Моуриньо и неговият Фенербахче очакват Фейенорд след поражение с 1:2 в Ротердам.