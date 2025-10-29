„Ростех“ представи лазерна система за борба с безпилотни летателни апарати

Холдинговата компания „Швабе“ (част от държавната корпорация „Ростех“) представи първата си мобилна лазерна система за противодействие на безпилотни летателни апарати на изложението за национална техника за сигурност „Интерполитекс-2025“, съобщава руска агенция.

„Системата е базирана на лазер с въздушно охлаждане и оптоелектронна система за откриване и проследяване на цели. Оборудването се захранва от бордови батерии, които могат да се презареждат от външни източници“, съобщи пресслужбата на „Ростех“.

Системата, включително контролният център, се побира в задната част на камион. Както отбеляза Бекхан Оздоев, индустриален директор на клъстера „Въоръжение, боеприпаси и специализирани химикали“ на държавната корпорация, мощният насочен лъч на лазера му позволява да деактивира няколко различни вида безпилотни летателни апарати, включително малки FPV дронове, в рамките на една минута.

„В същото време, мощните лазери са безопасни за употреба в близост до гражданска инфраструктура“, цитира го пресслужбата.

Пресслужбата добави още, че лазерната система може да се използва като самостоятелна система за борба с дронове, както и като част от многослойна система за противовъздушна отбрана.