Руското МО: Въоръжените сили удариха военно летище на украинската армия и влак, превозващ техника

Руските въоръжени сили нанесоха удари по украинско военно летище, влак, превозващ украинско оръжие и техника, и енергийни съоръжения, работещи за украински военни заводи, съобщи руското Министерство на отбраната.

„Оперативно-тактическа авиация, ударни безпилотни летателни апарати, ракетни войски и артилерия от групировки на руските въоръжени сили са повредили енергийни обекти, поддържащи предприятия на украинския военно-промишлен комплекс, военно летище, влак, превозващ оръжие и техника на украинските въоръжени сили, производствени мощности, площадки за съхранение и изстрелване на безпилотни летателни апарати и временни пунктове за разполагане на украинските въоръжени сили в 158 района“, съобщиха от ведомството.