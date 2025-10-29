„Въздушна буря“ над Русия: Затворени летища и над 100 свалени украински дрона

Руското министерство на отбраната съобщи, че през изминалата нощ системите за противовъздушна отбрана (ПВО) са прехванали и унищожили 100 украински дрона над територията на Русия, пишат руски медии.

„В хода на нощта дежурните средства на ПВО неутрализираха 100 украински дрона самолетен тип“, се казва в официалната сводка на ведомството.

Няколко летища бяха затворени, за да се гарантира безопасността на полетите.

Летищата във Волгоград, Геленджик, Казан, Краснодар, Уляновск и Чебоксари спряха приемането и излитането на самолети. Това съобщи Федералната агенция за въздушен транспорт.

Най-много атаки са били отблъснати в Брянска област – 46 дрона, следвана от Калужка (12), Белгородска (8) и Краснодарски край (7). В Московския регион са унищожени шест дрона, включително четири, насочени към столицата.

Останалите са свалени в Уляновска област (4), Крим и Марий Ел (по 3), Ставрополски край (2), както и в Курска, Смоленска и Тулска области (по 1).

В отговор на тези атаки руските сили са нанесли високоточни удари по цели в Украйна – военни обекти и предприятия от отбранителната промишленост, уточняват от министерството.