Руска JDAM: Новата ракетна бомба на Москва може да се изстрелва на 120 мили

Руската армия работи върху ракетна бомба, която може да се движи на разстояние до 120 мили и да поразява украински цели, пише The National Interest.

Според украинското военно разузнаване, руските Въздушно-космически сили разработват планируваща бомба, задвижвана от ракети, в опит да укрепят арсенала си от средства за огнестрелно оръжие на голям обсег.

Според Вадим Скибицки, заместник-началник на Управлението на военното разузнаване на Украйна, руските аерокосмически сили са разработили и разположили „експериментални далекобойни въздушни боеприпаси“, които могат да поразяват цели на разстояние приблизително 90 до 120 мили.

Според съобщенията, руските Въздушно-космически сили са тествали няколко различни боеприпаса, включително Grom-E1, UMPB-5R и UMPK. По-конкретно, руските военни се опитват да съчетаят тези боеприпаси с комплект за насочване, за да увеличат техните възможности и обхват.

Руските аерокосмически сили вероятно се опитват да възпроизведат съвместния боеприпас за директно нападение (JDAM) на американските военни. Пакетите JDAM превръщат „глупавите“ бомби в „умни“ бомби.

JDAM е комплект за насочване, който може да се комбинира с широка гама от конвенционални бомби, включително боеприпаси от 2000, 1000 и 500 фунта, за да се създаде насочвана бомба за всякакви метеорологични условия, която може да удря цели с изключителна точност. Технологията JDAM е доста хитра и е позволила на американските военни да използват ефективно огромния си запас от бомби в съвременни конфликти. Технологията JDAM е и рентабилна, тъй като пакетите за насочване струват значително по-малко от напълно нов боеприпас. Всеки пакет JDAM струва средно приблизително 21 000 долара.

Съобщеният обхват на руските планиращи бомби предполага намерение за тактическа употреба. Обхват до 120 мили не би бил от голяма полза срещу големи украински градски центрове, като Киев и Одеса, или срещу критични инфраструктурни цели. Но такъв обхват би бил идеален за тактически удари срещу фронтови и логистични цели. Изтребители, щурмови самолети и бомбардировачи на практика отсъстват от мисиите за близка въздушна поддръжка на фронтовата линия.

Ако е ефективна, новата планираща бомба ще предложи и допълнителна опция за удар за руските изтребители и бомбардировачи.

Въздушната война над Украйна

Въздушното пространство над Украйна остава оспорвано , като нито една от страните не е установила въздушно превъзходство. Въпреки че това не е изненада от страна на украинските военновъздушни сили, е доста изненадващо от страна на руските въздушно-космически сили. Русия разполага със значително по-модерни самолети от Украйна. Но руските изтребители и бомбардировачи не успяха да потиснат украинската противовъздушна отбрана в началните етапи на конфликта. По-късно партньорите на Украйна прехвърлиха мощни системи за противовъздушна отбрана на украинската армия. Всъщност, украинските военновъздушни сили в момента използват зенитно-ракетни комплекси MIM-104 Patriot, IRIS-T и Националната усъвършенствана система за противовъздушна отбрана „земя-въздух“ (NASAMS). Мощните възможности за противовъздушна отбрана на Украйна сега правят невъзможно за руските самолети да установят въздушно превъзходство и да контролират небето над Украйна.

Разработването на ракетни самоходни планиращи бомби е иновативен начин за заобикаляне на ограниченията, наложени от украинската противовъздушна отбрана. Украинците обаче вероятно все още могат да прехващат планиращи бомби, ако решат, макар и на висока цена.

За автора: Ставрос Атламазоглу

Ставрос Атламазоглу е опитен журналист по въпросите на отбраната, специализиран в специални операции , и ветеран от гръцката армия (национална служба в 575-ти батальон на морската пехота и щаба на армията). Той е бакалавър от университета „Джонс Хопкинс“ и магистър от Училището за напреднали международни изследвания „Джонс Хопкинс“ (SAIS). Неговите трудове са публикувани в Business Insider, Sandboxx и SOFREP.