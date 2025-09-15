Румен Димитров, директор на ОП „Гробищни паркове”, пред „Труд news”: До Архангелска задушница гробищните паркове ще са почистени и с нови пейки

Роми вече не трошат паметници, други увреждат плочите

Трябва да се пренапише наредбата за гробищните паркове. Някой трябва да извади повече енергия и да въведе такса гробно място - 2 или 3 лева на година, за да се поддържат алеите около гробните места. Това казва пред „Труд news“ шефът на столичното ОП „Гробищни паркове“ Румен Димитров. Той разказва и че на територията на столична община има 69 гробища, извън обхвата на общинското дружество, в които не е ясно по какви правила се извършват погребенията.

- С какво гробищата са толкова атрактивни, че непрекъснато има разправии и скандали около тях?

- Интересен въпрос. И аз не мога да си обясня с какво толкова са атрактивни. Не виждам нищо особено, което да ги обрича на подобна атрактивност. Може би една от причините е, че около гробищата е съсредоточен много ромски бизнес. И там няма никаква чистота. Ромите злоупотребяват, мародерстват и тормозят хора, съкрушени от скръб по близки. Откакто съм дошъл се опитвам да прекъсна ужасяващи практики. Сблъсках се с липса на правила, които не можеха да бъдат въведени, защото в тази дейност има изключително неграмотни хора - като започнеш с гробарите и завършиш с каменоделците... Това са хора, загубили човещина. По-впечатляващото е, че установих схеми и подадох сигнали, но те не успяха да ги докажат. По-важното е, че в момента в гробищата има ред - не обикалят хора, които не са регистрирани като фирми в Общинското предприятие „Гробищни паркове“, не обикалят хора от ромски произход, които чупят паметници...

- Искате да ми кажете, че вече не се трошат паметници, за да се поръчват нови?

- Казах, че роми не ги трошат. Има други дето ги разклащат. Уведомил съм компетентните хора за проблема и очаквам реакция. Хората, на които се налага да ползват услугите на ОП „Гробищни паркове“ са в състояние на нарушена от скръбта адекватност и стават много лесно жертви на измамниците. А не е като да няма измамници по гробищата.

- Имате ли представа колко пари годишно се въртят в този бизнес? Казвам бизнес, защото погребалните агенции отдавна са превърнали смъртта в бизнес.

- Не мога да преценя. Дневно правим около 30 погребения. Бюджетът на Общинското предприятие е 9 млн. лв., от които половината са за охрана, а останалите за заплати. Приходите не са 9 млн. лв., а са 4 млн. лв. Това е дотирана дейност.

- Каква е разликата между вашите цени и тези на частните погребални агенции?

- Минимум по две. Услугите на Общинското предпиятие са поне два пъти по-евтини.

- Заговорихте за схеми, може ли да обясните какви са те на територията на гробищните паркове?

- Добре известна схема е тази с бутането на паметници. Бутат или чупят и когато близките на покойника се появят отиват и предлагат да го ремонтират или да направят нов паметник.

- Казахте, че вече ги няма ромите, които се занимават с това. Кой го прави сега?

- Не ми се говори за това. Знам кой го прави, но няма да говоря. Натрупах си много врагове. Затварям една врата, отваря се друга, решавам проблем, възниква друг. Намирам се в средата на ада. Схемата е толкова добре изпипана, че не искам да коментирам. Ужасното е това, че не става въпрос за кой знае колко много пари.

- Искате да ми кажете, че 2000-3000 лв., колкото струва един обикновен паметник са малко пари за едно семейство?

- Семейството, което е потърпевшо - някой е строшил паметника па гроба на близък човек - идва и подава жалба. Ние имаме сключен договор с общинската фирма „Егида“ и тя има задължение да възстановява вандалски счупените паметници за тяхна сметка. Тяхната сметка излиза от пари на общината. Общинската фирма „Егида“ има сключен договор с една фирма, която възстановява паметниците. Дали не е добре опаковано? Вълкът сит, агнето цяло...

- Колко паметници се трошат месечно?

- Не повече от 50. На ден по две-три жалби има. А когато дойдох имаше по 150 жалби на месец.

- Успяхте ли да спрете търговската дейност на територията на гробищните паркове?

- За съжаление, това беше първата битка която поведох. Затворих обект и подадох жалба. Те също подадоха жалба. Стигнахме до съд и излезе определение на този съд, според което моите действия са незаконосъобразни. Къде точно и срещу кого точно да се борим? Възстановиха им достъпа. Там където казах, че има схема с камъни и кости се оказа, че наредбите са спазени. Да, спазени са. И не е виновен нито прокурорът, нито съдът, че наредбата е зле написана. Смятам, че цялата нормативна база, свързана с гробищата е тотално сбъркана. Примерно, няма такса, която ежегодно да се плаща от хората, които са платили гроб за вечно ползване. Трябва да се поддържа гробът, подписали са декларация и имат ангажимент да поддържат вътрешната част на парцелите. Те не правят това, а ние като Общинско предприятие имаме ангажимент да почистваме алеите и да изкарваме боклуците. По тази логика, понеже имаме малък ангажимент, не е нужно да поддържаме парцелите, пускат ни за 3 000 дка 30 човека за девет гробищни паркове. И понеже хората са подписали декларация от Столична община не предвиждат бюджет за косене и за поддържане на парцелите.

- Сигурен ли сте, че хората знаят, че имат ангажимент към пространството около гроба?

- Би трябвало да знаят защото са подписали декларация, че пространствата - по 50 см около гроба са част от него и трябва да се поддържат. Това е прилежаща площ към гробното място и ние нямаме право да питаме алеите между гробните места.

- Това не се знае.

- Да, така е. Щеше да се знае, ако дойдеш тук и внимателно прочетеш правилата. А пората идват, плащат по 570 лв. впрочем то вече гробното място за вечни времена е 1140 лв., и не се интересуват от нищо. От 1 септември целият ценоразпис е по две - всички плащания са двойно увеличени. За мен това е справедливо, защото цените не бяха пипани от 2008 г. Има хора дето вземат по 800 лв. Как да стимулирам един гробар, който получава такава заплата?

- Има ли нерегламентирани погребения при вас?

- В Общинското предприятие „Гробищни паркове“ няма. Но на територията на столична община има 69 гробищни паркове. Общинското предприятие управлява девет от тях. В тези гробища има регистър, знае се кой, кога и къде е бил погребан. Знае се с чие разрешение е бил погребан. При останалите гробища проблемите са огромни. Управляват се от районите. В тези гробища не се водят регистри на погребаните лица, липсват парцелни книги, няма архив. Повечето от тях са без огради, без осветление, без охрана и контрол. Там не знаят кой къде е погребан.

- Знаете ли как в Общинското предприятие се е случвала продажба на едно гробно място по няколко пъти?

- По наредбата няма хипотеза, при която да придобиеш гробно място за вечни времена. Сварих едни списъци, на които пишеше запазено, запазено, запазено. Първото нещо, което направих бе да скъсам тези списъци.



- За кого са били запазени тези места?

- Не зная за кого. Пазели са ги.



- За алейни гробни места ли става дума?

- Алейните гробни места са друга схема. Алейното гробно място отваря нова линия - там където е пътеката. Като го сложат то става атрактивно за хората, защото е първа линия. Направили бяха гробищата като френско сирене. Издадох заповед повече такива гробни места да не се правят.



- По-скъпи ли са такива места?

- По ценоразпис няма разлика в цените на гробните места. Едните места са с връзки, а другите без връзки. Аз нямам приемен ден или часове за прием на граждани. Няма върнат гражданин, който е дошъл с искане или молба. Няма случай, в който да се ме помолили за нещо и работата да не е свършена. Когато отговорът ми е бил „не“, той е оставал такъв.



- Кои са най-сериозните проблеми, които трябва да се решат?

- Като за начало да се пренапише наредбата. Някой трябва да извади повече енергия и да въведе такса гробно място - 2 или 3 лева на година. Това, в което мога да уверя гражданите е, че кметът Васил Терзиев полага усилия, за да покаже, че може да управлява голямата столична община. Предстои гробищните паркове да влязат в обхвата на Зелени системи. Те ще бъдат окосени и почистени. Ще се режат дърветата, няма да има самораслеци. В Малашевци беше обраснало като джунгла.

- Какво ще се промени с вкарването им в Зелени системи?

- Много неща ще се променят. На първо място това е парк и ще се поддържа като парк, но от някъде трябва да дойдат пари.



- Не разбирам как във всички държави гробищата изглеждат добре, а в България са в ужасно състояние.

- Правил съм анализ защо е така. България е единствената страна, в която плащаш за вечни времена и нямаш никакъв ангажимент занапред. Имаш ангажимент единствено да изискваш. Тръгнах и издирих декларациите за да изпратя 130 000 писма на всички с напомняне, че трябва да почистват и прилежащите пространства. Може да бъдат глобени всички по 50 лв., но как ще се отрази това репутационно. Аз мога да дам само предложение.

- Мислили ли сте за ограничаване достъпа на автомобили в гробищата, които често заприличват на огромни паркинги?

- Има неща, които за едни са нормални, а за други не. Имах идея да пуснем едно електрическо влакче, което да вози хората по парцелите, ама няма пари. Гробищата не са приоритет. За да се оправят гробищата в България трябват много пари. Не искам да казвам сумата, защото ще я напишете в заглавие! Ако по някое време отключат европрограма за гробища, ще участваме.



- Не разбрах какво стана с доклада ви за въпросните 69 гробища?

- Пуснах доклад да приберем 69 гробищни парка и срещнах страшен отпор. Почнах да получавам заплахи.



- Каква е гаранцията, че в тези гробища не се извършват незаконни погребения?

- Там няма ред, но и няма желание да се създаде. Придобихме информация за тези паркове от самите кметове като им зададохме въпроси. Питахме ги по изискванията на наредбата. Те дадоха отговори, които меко казано са потресаващи. И като вкарах доклада в общинския съвет... Война! Кметовете наскачаха! Проверете каква е съдбата на доклада. В крайна сметка бе даден срок от една година на кметовете да въведат ред. Те не са чували за правила и наредба.

- Колко гробни места има в столична община?

- В ОП „Гробищни паркове“ са около 400 000 и още около 38 000 приблизително в останалите 69 гробища.



- В доклада, който пратихме в общинския съвет се посочва, че в 38 гробищни парка на територията на столична община няма никакви свободни места, а в останалите са над 95% местата са почти изчерпани. Открити ли са процедури по отчуждаване на нови терени?

- Не съм чул да има такива.



- Какво ще правите като свършат местата?

- Какво ще правим?! Не бомба, атомна бомба ще падне. В общината са се събрали орел, рак и щука и нищо не се прави.

- Докога хората ще газят калта в разширението на Централните софийски гробища?

- Предстои асфалтиране което ще се случи съвсем скоро.

- Ще бъдат ли почистени гробищните паркове, които отново са потънали в избуяла растителност?

- До Архангелска Задушница всичко ще бъде почистено. Вече работят 50 души от „Зелени системи“, които успях да договоря с общината. На Задушница гробищните паркове ще изненадат софиянци не само с почистени алеи, но и с нови пейки. Ремонтирани са и всички чешми.

Румен Димитров е магистър по “Мениджмънт за организационно съвършенство”от НБУ. Преди това има бакалавърска стехен по финански. Има над 25 години управленски опит като частен предприемач в различни сфери на бизнеса в София. На последните местни избори е кандидат за кмет на район “Надежда” от ППДБ. Областен председател е на ДСБ за 25 МИР София и член на експертната група по младежки политики и спорт към ДСБ. От началото на 2024 г. е директор на ОП “Гробищни паркове”.