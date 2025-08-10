Рупанов с 3 от 3, Левски с 4 от 4, а Марин Петков с гола на сезона

Рейдът на Левски в Първа лига продължава, а "сините" записаха четвърти пореден успех в шампионата след 2:1 над Спартак (Варна). На стадион "Георги Аспарухов" тимът на Хулио Веласкес не срещна особени затруднения срещу "соколите", решавайки всичко още преди почивката. Марин Петков вече е претендент за гол на сезона, след като националът на България вкара ефектно със странична ножица. Асистенцията пък бе на Мазир Сула, а попадението падна след центриране от ъглов удар в 4-ата минута.

В самия край на първата част бившият играч на Черно море отново даде перфектния пас, а от него се възползва Борислав Рупанов. Този път нападателят на "сините" се разписа с крак, след като в предходните два мача вкара с глава на Славия (2:0) и Сабах (1:0). Така Сула набързо навъртя три асистенции в рамките на 3 дни, след като спомогна и за успеха в Лигата на конференциите.

Впечатляващо бе и изпълнението на Даниел Иванов от Спартак, който 5 минути преди края на редовното време прехъвърли по диагонал Светослав Вуцов, връщайки надеждите на гостите за частичен обрат, какъвто така и не дойде.

Победата за Левски можеше да бъде и далеч по-изразителна, но Рилдо направи непростим пропуск, останал очи в очи с пазилия отлично Максим Ковальов, а от сходна ситуация пропусна и Марин Петков. На няколко пъти бразилският халф отправяше изстрели от близка и средна дистанция, но стражът на варненци внимаваше. В последната минута на продължението и Асен Митков бе близо до гола след контраатака на "сините", но изстрелът му мина покрай гредата.

Самият Веласкес не можеше да разчита на Мустафа Сангаре, който е с контузия и не е сигурно дали ще бъде възстановен за реванша с азерите. Общо промените в стартовия състав пък бяха 8 спрямо мача в четвъртък. Място в стартовите 11 запазиха Светослав Вуцов, Кристиан Димитров и Марин Петков.

В крайна сметка Левски остава със 100-процентов актив, но вече е зад Лудогорец заради по-добрата голова разлика на "орлите", победили Славия с 3:0. За Спартак поражението бе първо след три равенства на старта.

Левски - Спартак (Вн) 2:1

1:0 Марин Петков (4)

2:0 Борислав Рупанов (45)

2:1 Даниел Иванов (85)

Левски: 92. Светослав Вуцов, 6. Цунами (К), 7. Фабио Лима, 8. Карлос Охене, 22. Мазир Сула (69' - 17. Евертон Бала), 37. Рилдо (69' - 99. Радослав Кирилов), 50. Кристиан Димитров, 70. Георги Костадинов (50' - 10. Асен Митков), 71. Оливер Камдем, 77. Борислав Рупанов (81' - 23. Патрик Мислович), 88. Марин Петков (81' - 3. Майкон)

Резерви: 78. Мартин Луков, 3. Майкон, 4. Кристиан Макун, 10. Асен Митков, 17. Евертон Бала, 18. Гашпер Търдин, 21. Алдаир, 23. Патрик Мислович, 99. Радослав Кирилов

Старши треньор: Хулио Веласкес

Спартак Вн: 23. Максим Ковальов, 3. Матео Петрашило, 6. Жак Пехливанов (46' - 29. Колако Джонсън), 7. Бернардо Коуто, 17. Цветослав Маринов, 19. Емил Янчев (72' - 18. Саад Мокачар), 20. Деян Лозев (К), 21. Шанде, 44. Ангел Грънчов, 50. Илкер Будинов (46' - 8. Даниел Иванов), 88. Дамян Йорданов

Резерви: 1. Илия Шаламанов – Тренков, 4. Иван Алексиев, 8. Даниел Иванов, 9. Даниел Халачев, 18. Саад Мокачар, 22. Александър Янчев, 29. Колако Джонсън, 39. Кристиян Курбанов, 77. Александър Александров

Старши треньор: Гьоко Хаджиевски

Съдия: Васил Минев