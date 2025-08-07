Руски изтребител Су-35С осигури прикритие на бомбардировачи, атакуващи обекти на ВСУ

Екипажът на изтребител Су-35С на руските Въздушно-космически сили успешно изпълни бойната задача по прикриване на бомбардировачи и щурмови самолети, нанасящи удари по военните обекти и техника на украинската армия, докладва в четвъртък руското Министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Екипажът на многоцелеви свръх маневрен изтребител Су-35С с вектор на тягата на руските Въздушно-космически сили изпълни бойно дежурство за подкрепа на бойната група "Юг" в зоната на специалните военни операции. Дежурството по въздушна бойна готовност имаше за цел да осигури прикритие в определената зона за операции на бомбардировачи и щурмови самолети, както и на армейски вертолети, нанасящи удари по военни обекти и техника на украинската армия“, се казва в изявление на военното ведомство.

Пилоти на руски оперативни/тактически самолети извършват бойни действия по всяко време и при всякакви метеорологични условия, използвайки различни въздушни оръжия, пише още в съобщението.