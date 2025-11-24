Руски пилот: Най-новият изтребител от пето поколение Су-57Е е способен на маневрен бой дори с тежки ракети

Най-новият руски изтребител от пето поколение, Су-57Е, може да води маневрен въздушен бой, достигайки критични нива дори с тежки ракети „въздух-земя“ с голям обсег на борда, за да унищожава радари. Това заяви Сергей Богдан, почетен летец-изпитател и главен пилот на конструкторското бюро „Сухой“ на Обединената самолетостроителна корпорация (Ростех), в интервю за руска агенция след авиошоуто в Дубай.

„Всички експерти знаят, че наличието на оръжия „въздух-земя“ на борда налага много сериозни ограничения на всеки самолет: по отношение на претоварването, ъглите на атака и общата маневреност. Демонстрирахме, че дори с такива оръжия, нашият изтребител може да води маневрен въздушен бой, достигайки критични режими на полет. Демонстрираме всички акробатични маневри в пълен размер, а самолетът е напълно въоръжен. Това е ключовото“, каза Богдан.

Според него, в Дубай са демонстрирали, че изтребител е въоръжен с четири ракети. „Две ракети „въздух-въздух“ и две ракети „въздух-повърхност“ с широк обсег за радарно прихващане. Тези ракети са доста тежки, а самолетът е станал значително по-тежък. <...> Нашият акробатичен комплект вече е доста изчерпателен. В Дубай демонстрираме всички акробатични маневри, които демонстрирахме преди това – критични режими на полет, завъртания при ъгли на атака. Но добавихме една специална функция: цялата програма се изпълнява с оръжия на борда“, отбеляза Богдан.

Изтъкнатият тестов пилот обсъди и как демонстрационната програма на Су-57Е се различава от тази на чуждестранните му аналози. „На авиошоутата се опитваме да не летим с високи скорости. Всички самолети, независимо дали са Rafale или F-35, ускоряват до много високи скорости на авиошоутата, понякога приближавайки се до трансзвукови скорости. Това изисква самолетът да лети далеч от зрителите и да прекара значително време. Демонстрацията на F-35 е два пъти по-дълга от нашата.

Су-57Е, от друга страна, предлага доста обширна програма за акробатика, която е напълно достатъчна както за зрителите, така и за специалистите. Те имат време да видят всички възможности на самолета и не се уморяват от монотонността на подобни маневри“, подчерта той.

Изложението в Дубай се проведе от 17 до 21 ноември, а Су-57Е беше демонстриран в чужбина за трети път.