През последните 24 часа руските въоръжени сили нанесоха удари по украински обекти на горивна, енергийна и транспортна инфраструктура, обслужващи украинските въоръжени сили, а също така унищожиха зенитно-ракетна система С-300. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

„Зенитно-ракетната система С-300 беше унищожена, а украинските горивно-енергийни и транспортни инфраструктурни обекти, използвани от украинските въоръжени сили, бяха повредени“, се казва в изявлението.

Освен това, руските въоръжени сили нанесоха щети на пунктовете за временно разполагане на противника в 148 района.