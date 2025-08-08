Руските аерокосмически сили са разположили изтребител за превъзходство във въздуха Су-35, за да прикрият бомбардировачи и щурмови самолети по време на серия от въздушни удари по военни обекти и техника на украинската армия, пише Military Watch Magazine.

Руското министерство на отбраната съобщи относно сраженията: „Екипажът на многоцелеви свръхманеврен изтребител с вектор на тягата Су-35С на руските аерокосмически сили извърши бойно дежурство за подкрепа на бойната група „Юг“ в зоната на специалните военни операции. Дежурната мисия имаше за цел да осигури прикритие в определената зона за операции на бомбардировачи, щурмови самолети и армейски вертолети, нанасящи удари по военни обекти и техника на украинската армия.“ В него се добавя, че руските тактически бойни самолети могат да извършват бойни действия по всяко време и при всякакви метеорологични условия, използвайки различни въздушни оръжия. Су-35 е използван за редица мисии в руско-украинската война, включително потискане и унищожаване на противовъздушната отбрана, въздушен бой и ескортиране на изтребители.

Су-35 играе водеща роля във въздушните операции в руско-украинската война от февруари 2022 г. насам, като един от най-забележителните успехи на този клас се случва в първите дни на войната на 5 март 2022 г., когато самолетът, според съобщенията, свали четири изтребителя Су-27 на украинските ВВС за превъзходство във въздуха близо до град Житомир. Многобройните допълнителни победи включват още Су-27, както и МиГ-29, изтребители Су-24М, щурмови самолети Су-25, хеликоптери Ми-8 и широка гама от класове дронове. Произведен в самолетния завод в Комсомолск-на-Амур в руския Далечен изток, през май беше разкрито, че се работи по разширяване на производството на Су-35, като се смята, че решението за това е повлияно както от очакването за големи нови чуждестранни поръчки , така и от плановете за разширяване на руския флот от изтребители с нови поръчки.

Украински източници и международни анализатори многократно са подчертавали, че Су-35 осигурява на руските Въздушно-космически сили значително превъзходство над Mirage 2000, F-16 и Су-27, изтребители, разположени от украинските ВВС, като говорителят на ВВС Юрий Игнат се оплака през март: „Модификациите, които Украйна има, не могат да се конкурират един на един във въздушна битка. Нуждаем се от цялостен подход, тъй като руският Су-35 е сравнително нов реактивен самолет... Това включва наземна противовъздушна отбрана, системи за електронна война и в идеалния случай бордов радар. От решаващо значение са и бордовите радари за нашите самолети и ракети „въздух-въздух“. През последната седмица на юли беше потвърдено, че Су-35 е интегрирал нов клас ракети „въздух-въздух“ – Р-77М, която революционизира бойния му потенциал „въздух-въздух“ и отстрани един от водещите му недостатъци в сравнение с конкурентните китайски и американски класове.

Въпреки това се смята, че Су-35 е значително по-добър от по-новите китайски и американски изтребители, като F-35A, J-16 и J-20, което отразява спада в позициите на руския технологичен сектор и индустриална база след разпадането на СССР. Мащабът на поръчките също е ограничен, като са придобити само около 120 Су-35 в сравнение с над 350 J-16, J-20 и F-35A, закупени от военновъздушните сили на Китай и Съединените щати. Разширяването на производствения мащаб на двата самолета обаче може да намали разликата в темповете на поръчки. Очаква се част от това разширено производство да бъде насочено към износ, като Алжир е получил самолетите през първото тримесечие на годината, докато през януари беше потвърдено, че Иран е направил свои собствени поръчки . Съобщава се също, че Северна Корея е проявила интерес към извършване на поръчки .