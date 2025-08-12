Сами чистим лошо кредитно досие

Предложение на омбудсмана

Хората да имат право да подават искане за заличаване на информация в Централния кредитен регистър (ЦКР) за кредитната им задлъжнялост, когато договорът им за кредит е обявен от съда за нищожен. Това предлага омбудсманът Велислава Делчева в писмо до подуправителя на БНБ Петър Чобанов.

Често хора взимат заеми от фирми за бързи кредити, но условията по договорите са такива, че след подадена жалба съдът обявява договора за кредит за нищожен. Такива договори не пораждат правно действие. Поводът за предложението на омбудсмана са множество жалби през годините, в които граждани изразяват недоволство от факта, че въпреки съдебните решения, с които се обявява нищожност на договорите за кредит, имената им продължават “да висят” в регистъра на БНБ като длъжници с лошо кредитно досие. Това е пречка за взимането на нови кредити.

Гражданин е потърсил съдействие от омбудсмана, тъй като фирма за бързи заеми многократно отказва да подаде коригираща информация към Централния кредитен регистър при влязло в сила съдебно решение, с което договорът му за потребителски кредит е обявен за нищожен. За конкретния случай от БНБ информират омбудсмана, че продължаващо отразяване на такова вземане в ЦКР би било подвеждащо.