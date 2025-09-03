Тръмп определено гледа за народа си на първо място

Четох напоследък някои хора, които описват митата на Тръмп като грешка, защото са бутнали Индия към Китай.

Много от тях забравят, че общата философия на Тръмп е свиване на американската империя за сметка на Америка като държава. САЩ представлява две неща - едното е сегашният „международен ред“, който чрез институции като ООН, Световната банка, МВФ и американската армия движи процеси из целия свят. Другото са щатите, заедно с американския народ. Всеки президент слага като приоритет едното или другото и Тръмп определено гледа народа си на първо място. Не случайно той искаше да излиза от международните институции.

За това той да не продължи ухажването на Индия е грешка, но същевременно не е. Факт е, че Индия се приближи до Китай и така дава мощен тласък на сформиране на единна власт в Азия. Тянся (Поднебесната империя), за запознатите.

Митата на Тръмп наистина позволяват тази ситуация, но въпросът, който трябва да се питат анализаторите е дали без тези мита нещо щеше да е различно? САЩ не може вечно да играе ролята на световен шериф. Не и докато основата, собственият им народ и държава, трябва да плаща за това и губи вяра в управлението си.

Трябва в крайна сметка да си припомним, че Съветският съюз печели Индия до голяма степен и по идеологически причини - Неру вижда в социализма контра на британския империализъм. Да, съчетано с грешката около Пакистан. Кое значи е по-важно - чисто практичната търговия с Индия или да се концентрира Тръмп върху укрепване на собствената си държава и идеологическата си база? За мен по-правилно дългосрочно е борбата с цензурата и налагането на неизбрани НПО-та и „международна общност“, отколкото митата.

Все пак, когато говорим за политика на чак такова ниво, много остава скрито от всички нас. Да имаме едно наум.