САЩ ще съкратят контигента си в България, Унгария и Словакия от следващия месец

Броят на американските войски в Полша и балтийските държави ще остане непроменен

Администрацията на Тръмп отново изпробва трансатлантическото търпение, отправяйки тихо предупреждение към няколко европейски столици относно предстоящия си план за незначително намаляване на американските сили в Източна Европа следващия месец - ход, който вече предизвиква двупартиен отговор на Капитолийския хълм и нови въпроси относно дългосрочния ангажимент на Вашингтон към източния фланг на НАТО.

Точно когато възмущението от планираното изтегляне на ротационна американска бригада от Румъния нараства, множество източници съобщават на Kyiv Post, че корекцията е само началният акт.

Зад затворени врати, служители на администрацията сигнализираха на съюзниците, че румънските съкращения са само първа фаза, като се очаква по-нататъшни съкращения в България, Унгария и Словакия да последват още в средата на декември - график, който повдига вежди сред дипломатите от НАТО, които се надпреварват да оценят какво означава това за възпиране по най-изложената граница на алианса.

Двама западни служители, пожелали анонимност, запознати с дискусиите на САЩ с европейските партньори, заявиха, че Пентагонът обмисля умерено съкращаване на силите, отчасти защото европейските сухопътни армии сега се считат за по-добре подготвени, отколкото в предишни години, което прави ограниченото прекалибриране на американското присъствие „подходящо“.

Ветеранът американски дипломат Даниел Фрийд казва пред Kyiv Post, че директивата на Тръмп „не е била напълно обмислена“ и объркващият ѝ характер „отслабва“ посланието на световната сцена.

За да успокоят нервните съюзници, представители на администрацията подчертаха, че броят на американските войски в Полша и балтийските държави – най-укрепените източни позиции на алианса – ще остане непроменен.

Съобщението идва на фона на нарастващ двупартиен хор от критики относно първоначалното решение за Румъния, като както републиканци, така и демократи предупреждават, че ходът рискува да окуражи Москва и да подкопае единството на алианса.

В американски телеграфен доклад планираните съкращения в Румъния, България, Унгария и Словакия са описани като "незначителни“.