СГП поиска постоянен арест за 18-годишния шофьор, който помете двама мъже с АТВ в София

Софийска градска прокуратура (СГП) внесе в Софийски градски съд (СГС) искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 18-годишния Валентин Асенов, обвиняем за тежката катастрофа с жертва в столичния кв. „Христо Ботев“.

Според обвинението, при инцидента, станал на 14 август, Асенов е блъснал с колата си двама мъже, които се возили на АТВ. Един от тях загина от травмите си в болница, а другият пострада тежко,

С постановления на СГП младежът е привлечен към наказателна отговорност и спрямо него е взета мярка за процесуална принуда задържане за срок до 72 часа.

Валентин Асенов е обвинен в това, че управлявайки моторно превозно средство, нарушил правилата за движението по пътищата и предизвикал пътнотранспортно произшествие, в резултат на което причинил средна телесна повреда на едно лице и смъртта на друго лице.

Чрез химикотоксикологична експертиза е установено, че деянието е извършено след употреба на наркотичното вещество тетрахидроканабинол.

Според СГП в хода на разследването са събрани достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъплението, за което е привлечен обвиняемият, само по себе си отличаващо се с висока степен на обществена опасност. Налице е и реална опасност той да извърши друго престъпление, тъй като вече е осъждан за престъпление от общ характер против собствеността и настоящото деяние е извършено в изпитателния срок на предходното осъждане. С тези доводи СГП поиска от съда да вземе спрямо обвиняемия най-тежката мярка за неотклонение.

Предстои разглеждане на искането на СГП от съда.

Разследването по случая продължава.