Семейството на Сияна получи 300 хил. лева обезщетение, даряват ги за болни деца и лечението на прегазения от АТВ Марти

Родителите на Сияна, която загина в катастрофата край Приморско на 31 март, са получили общо 300 хил. лева обезщетение за смъртта на дъщеря си. Това написа във Фейсбук Николай Попов – бащата на 12-годишното момиче.

В началото на месеца той обеща, че ще дари на деца в неравностойно положение цялото обезщетение от 1,2 милиона лева, което семейството трябва да получи от застраховката на шофьора, отнел живота на дъщеричката му. Тогава отправи апел към застрахователната компания да изплати дължимата сума.

"На толкова се оценява животът на едно дете в България. Както обещах тези пари ще бъдат дарени на болни деца. Всяко едно платежно нареждане ще публикувам тук", пише Николай Попов.

Той посочва още, че семейството ще настоява обезщетението да бъде преразгледано и ще подаде жалба срещу отказа за изплащане на останалите суми. Ако това не се случи, ще заведе съдебни дела.

"Това не са мои пари, нито на застрахователите. Това са парите на болните български деца. Това е моята кауза", категоричен е мъжът.

Той отново апелира застрахователите да платят и останалите суми и по този начин ще покажат, че са отговорни и съпричастни към ежедневните трагедии, които се случват в България.

Съобщи също, е ще помогне с част от парите за лечението на 4-годишния Марти, който беше прегазен от АТВ в Слънчев бряг.

"С тези средства сме решили да подпомогнем лечението и на Марти. С каквото е необходимо. Жалко е, че нуждаещите са толкова много, а парите, колкото и да са те никога няма да стигнат", пише още Николай.