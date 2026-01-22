Скенери срещу мадуровки в решаващ мач

Очаква се служебна победа за оставане на досегашните машини, превърнати в принтери

Няма да връщат машинния протокол

Депутатите гласуват на второ четене промените в Изборния кодекс

За утре е планиран решаващия мач между отбора на скенерите и този на мадуровките в парламента. В първия са депутатите от ИТН и ДПС-Ново начало с резерви от ГЕРБ и БСП, а във втория са ППДБ, “Възраждане”,“Величие”, МИР.

Спорове между двата противникови тима в парламента провалиха шното заседание, на което се очакваше да започне второто гласуване в зала на промените в Изборния кодекс.

“Оптичните скенери също имат код и също имат флашки, и също имат екран, който е също дори по-сложен за хора, които нямат висока степен на техническа грамотност, отколкото настоящите машини. Т. е. всички аргументи за кодове, флашки и хора, които не могат да се справят важат, ако бяха верни, а те не са и за оптичните скенери.” Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов.

Той припомни, че машините, които се ползват бяха въвеждани в продължение на години.

От ППДБ настояват за изцяло машинно гласуване, а компромисният им вариант е смесено гласуване с връщане на машинните протоколи.

“Въпреки че е описан начинът, че се гласува с хартиена бюлетина, която се поставя в сканиращо устройство, макар и да е посочено, че то издава разписка, не се описва пътят на тази хартиена бюлетина”, коментира Петър Петров от “Възраждане”.

“Обсъждаме устройство за сканиране, което не сме виждали. И как водим дебат без дори да ни е представена информация да размери и за друго параметри на тези устройства”, коментира Христо Расташки от МЕЧ.

Според МЕЧ и “Възраждане” няма да стигне времето за купуване на машини и така ще е възможен единствено хартиен вот.

“Управляващото мнозинство не е чуло протеста. Арогантността, наглостта и прокарване на неща силово продължава да бъде начина, по който оперира мнозинството”, заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов.

В другия отбор, на скенерите, тежестта на атаките се изнася най-вече от представителите на ИТН. Те се опитват да убедят всички, че е напълно възможно в малкото оставащо време до изборите да бъдат наети, или купени оптичните устройства, които броят бюлетини и преференции. Под претекст, че скенерите и честните избори са основна част от тяхната програма ИТН водят самоотвержена битка. “Искаме 100% машинно гласуване, но със сканиращи устройства”, обяви Станислав Балабанов от ИТН.

От ДПС-НН играят по-спокойно и без изблици за скевнерите.

В БСП казват, че са решили да гласуват по съвет.

След продължили три часа спорове и пазарлъци между партиите решаващият мач между двата отбора бе оставен за утре. От единия отбор - на мадуровките изтъкваха като аргументи, че има срокове за тестване на машините, за сертифициране, както и за обучение на комисиите и за провеждане на информационна кампания сред избирателите. В битката за победа се появиха и въпроси, свързани с Информационно обслужване - фирмата, която изчислява и съобщава резултатите от изборите без да знаем как го прави.

От “Възраждане” попитаха кога е отидирана фирмата и кой е запознат с методиката и програмата за изчисляване на мандатите.

Залозите между партиите в парламента сочат за очакван победител отборът, който вече бил договорил служебна победа, т. е. да останат досегашните правила за хибридно гласуване - с машини и хартиени бюлетини, без да има машинен протокол.