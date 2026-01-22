Крум Зарков: Няма да бъда част от проекта на Румен Радев

Аз съм част от друга политическа сила и няма да скачам в друг вагон при първата трудност

От юридическа гледна точка премиерът Росен Желязков има право да подпише подобна харта, но тя следва да бъде ратифицирана от Народното събрание. По-важният въпрос обаче е дали това трябва да бъде направено от парламент, който е загубил доверието на гражданите. Това заяви бившият правен секретар на президента Крум Зарков в предаването „Още от деня“ по БНТ.

По думите му подобни действия са сред причините предишните управляващи да загубят властта.

„В такъв мащаб и с такъв характер те вредят на българската държавност, на политическия процес и на отношенията ни със САЩ“, посочи Зарков. Той изрази мнение, че на фона на неуредените отношения между ЕС и САЩ, България прибързано поема ангажименти, които не са достатъчно обмислени.

Зарков беше категоричен, че няма да участва в политически проект, свързан с президента Румен Радев.

„Аз съм част от друга политическа сила и няма да скачам в друг вагон при първата трудност“, заяви той, като определи за безотговорно отписването на БСП от страна на партийното ръководство. Според него нито една формация не може да замени 130-годишното социалистическо движение.

По повод кризата в БСП Зарков подчерта необходимостта партията да скъса със зависимостите, които са я превърнали в придатък на „мафиотизирана власт“, и да се върне към своите социалистически ценности. Той заяви, че е готов да се бори за лидерския пост или да подкрепи достоен кандидат, като подчерта, че няма да се откаже от битката за бъдещето на партията.

„Румен Радев може да бъде полезен за държавата, но няма отношение към БСП. Ако партията остане в парламента, това ще бъде заради собствените ѝ усилия, а не заради него“, заключи Крум Зарков.