Спорт по телевизията

Автор: Труд
10.30 Волейбол, България – Португалия МАХ Спорт 2

11.25 Колоездене: Световно първенство в Кигали, жени до 23 години, часовник Евроспорт 1

12.00 Тенис, турнир в Ченду МАХ Спорт 1

12.30 Тенис, турнир в Ханджоу МАХ Спорт 3

14.25 Колоездене: Световно първенство в Кигали, мъже до 23 години, часовник Евроспорт 1

15.00 Волейбол, САЩ - Словения МАХ Спорт 2

16.30 Канадска борба, световно първенство Ринг

18.00 Арда – Черно море Диема спорт

20.30 Ботев (Вр) – ЦСКА Диема спорт

21.30 Бургос – Гранада МАХ Спорт 2

21.45 Наполи – Пиза МАХ Спорт 3

22.00 Милуол – Уотфорд Диема спорт 2

22.15 Спортинг – Морейрензе Ринг

