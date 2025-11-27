Спорт по телевизията

Автор: Труд
Спорт по телевизията

05.00 НХЛ, Анахайм – Ванкувър МАХ Спорт 2

09.45 Макартър – Тай По Нова спорт

12.00 Ийстбърн – Гамба Осака Нова спорт

14.00 Кърлинг: Европейско първенство в Лохя, Шотландия - Италия, групова фаза, мъже Евроспорт 1

14.15 Конг Ан – Бейдзин Нова спорт

19.00 Кърлинг: Европейско първенство в Лохя, полуфинал, жени Евроспорт 2

19.45 Лудогорец – Селта МАХ Спорт 3

19.45 Рома – Мидтиланд МАХ Спорт 4

19.45 Астън Вила – Йънг Бойс Би Ти Ви Екшън

19.45 ПАОК – Бран Ринг

19.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Копър маунтин, супер Г, мъже Евроспорт 1

21.00 Волейбол, Скандичи – Алба МАХ Спорт 2

22.00 Цървена звезда – ФКСБ МАХ Спорт 3

22.00 Страсбург – Кристъл Палас МАХ Спорт 4

22.00 Нотингам – Малмьо Би Ти Ви Екшън

22.00 Гоу Ахед Игълс – Щутгарт Ринг

22.00 Гримзби – Транмиър Диема спорт 2

04.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1

Още от (Спорт по телевизията)

Най-четени

Мнения