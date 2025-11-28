Спорт по телевизията

07.45 Суперкарс, първо състезание в Аделаида МАХ Спорт 2

09.00 Кърлинг: Европейско първенство в Лохя, полуфинал, мъже Евроспорт 2

09.30 Рали, световен шампионат, Саудитска Арабия МАХ Спорт 4

11.20 Ски бягане: Световна купа в Рука, 10 км, жени Евроспорт 1

13.00 Формула 2, тренировка за Гран при на Катар Диема спорт 3

13.00 Северна комбинация: Световна купа в Рука, голяма шанца, мъже Евроспорт 1

14.00 Ски бягане: Световна купа в Рука, 10 км, мъже Евроспорт 1

14.20 Формула 1 на вода: Световен шампионат в Саудитска Арабия, спринт Евроспорт 2

15.00 Локомотив (Сф) – Арда Диема спорт

15.00 Рали, световен шампионат, Саудитска Арабия МАХ Спорт 4

15.30 Формула 1, първа тренировка за Гран при на Катар Диема спорт 3

16.00 Северна комбинация: Световна купа в Рука, ски бягане, 7.5 км, мъже Евроспорт 1

16.45 Ски скокове: Световна купа във Фалун, голяма шанца, жени, голяма шанца Евроспорт 1

17.30 Локомотив (Пд) – Монтана Диема спорт

18.10 Формула 2, квалификация за Гран при на Катар Диема спорт 3

18.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Копър маунтин, първи манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1

19.30 Шалке – Падерборн Диема спорт 2

19.30 Хановер – Карлсруе Нова спорт

19.30 Формула 1, квалификация за спринт за Гран при на Катар Диема спорт 3

21.30 Борусия (М) – Лайпциг Диема спорт 3

21.45 Комо – Сасуоло МАХ Спорт 3

21.45 Мец – Рен Диема спорт

21.45 Ски алпийски дисциплини: Световна купа в Копър маунтин, втори манш, гигантски слалом, мъже Евроспорт 1

22.00 Хетафе – Елче МАХ Спорт 4

22.00 Оксфорд – Ипсуич Диема спорт 2

23.00 НХЛ, Бъфало – Ню Джърси МАХ Спорт 2

04.30 Голф, Европейски тур МАХ Спорт 1