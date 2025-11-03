Старт на кампанията „Седмица на лекарствената безопасност“

България се включва в десетото издание на международната кампания „Седмица на лекарствената безопасност 2025“, съобщиха от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). Инициативата ще се проведе между 3 и 9 ноември и обединява 130 партньорски организации от 117 държави, които имат за цел да насърчат по-безопасната употреба на медикаменти.

Основният акцент тази година е върху съобщаването на нежелани лекарствени реакции, което е ключов елемент за подобряване на безопасността на медикаментите. От ИАЛ подчертават, че всеки пациент или медицински специалист може да допринесе, като информира за подозирани странични ефекти.

„Лекарствата спасяват живот, но понякога могат да причинят нежелани реакции. Когато те бъдат съобщавани, регулаторните органи могат да предприемат мерки за повишаване на безопасността“, отбелязват от агенцията. Данни показват, че едва между 5% и 10% от всички нежелани реакции се съобщават, което затруднява навременната реакция на институциите.

Причините за това често са липса на информираност, подценяване на значението на сигнала или просто забравяне. Именно за да повиши осведомеността и активността на гражданите, Световната здравна организация и партньорските ѝ структури стартират „Седмицата на лекарствената безопасност“ през 2016 г.

На уебсайта на ИАЛ вече е достъпен онлайн формуляр за подаване на сигнали за нежелани реакции след употреба на медикаменти. Всеки може да се включи в инициативата до 9 ноември 2025 г., като използва хаштаг #MedSafetyWeek и споделя информацията на агенцията в социалните мрежи.