Сълзи разтопиха леда в памет на световни шампиони по фигурно пързаляне (ВИДЕО)

В края на януари фигуристът Максим Наумов загуби роддителите си, бившите световни шампиони по фигурно пързаляне Евгения Шишкова и Вадим Наумов, които загинаха при самолетна катастрофа във Вашингтон. Наскоро се проведе възпоменателно събитие, на което Наумов изнесе изключително емоционално изпълнение.

В края на януари пътнически самолет се сблъска с военен хеликоптер близо до столицата на САЩ Вашингтон. При катастрофата загинаха всичките 67 души на борда, включително двама военни пилоти. Сред жертвите имаше много фигуристи, както и световните шампиони на двойки от 1994 г.

В тяхна чест се проведе възпоменателното събитие „Наследството върху леда“, което привлече около 15 000 души и събра повече от два милиона швейцарски франка за семействата на жертвите. Най-емоционалният момент от вечерта бе на сина на загиналата двойка Максим Наумов, който преди инцидента спечели медал от първенството на САЩ, което беше последният успех, който родителите му очакваха с нетърпение. На събитието "Legacy on Ice" Максим направи трогателно изпълнение на любимите песни на родителите си. След последния си пирует той падна на колене, докато публиката го аплодира.

Наумов не успя да сдържи емоциите си и се разплака. Докато бършеше сълзите си, към него на леда се присъединиха Джими Ма и двойката Алиса Ефимова и Миша Мистрофанов. Краткият им спектакъл завърши със запалване на свещ в центъра на ледената пързалка, след което те се прегърнаха. Наумов отново се разплака, което трогна публиката. По време на катастрофата се предполагаше, че той, Ефимова и Митрофанов също са сред загналите, но след това се оказа, че са живи.

