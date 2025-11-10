С датчици ще следят силата на морските течения край остров "Света Анастасия"

Край остров „Света Анастасия“ ще бъдат монтирани датчици, които ще показват посоката и силата на морските течения. Устройствата ще бъдат под водата и ще са разположени предимно около подводния парк. Те ще бъдат изработени от учените на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Това съобщи за „Труд news“ управителят на острова Павлин Димитров.

При последната голяма буря на 3 октомври под водата също са се проявили непознати течения. Те са били толкова силни, че дори са преместили потопените там два автомобила.

През пролетта плаващият кран „Антей“ потопи „ГАЗ-13“, известен повече като легендарната от времето на соца „Чайка“, както и радиорелейна станция върху шаси на „ЗИЛ-157“. Идеята е на дъното на морето те да станат изкуствени подводни рифове – атракция за гмуркачите, които посещават морския град и акваторията му.

Мощните течения сега обаче са ги изместили на повече от един метър от първоначалните им места. В същото време параклисът в близост, с красива статуя на Света Анастасия, е останал непокътнат.

С монтирането на датчиците учените ще могат да се ориентират за новите течения край острова, където акостирането на морски съдове става трудно при лошо време.





