Трима медици с приз "Лекар на Бургас"

С тържествен концерт, посветен на професионалния празник на българския лекар – 19 октомври, Ден на св. Иван Рилски - покровител на българските медици, бяха връчени годишните награди „Лекар на Бургас“ за 2025 година.

Призът бе присъден на трима медици - д-р Пепа Янева Ралева - специалност детска кардиология, проф д-р Валентин Василев - специалност съдова хирургия и д-р Константина Григорова Кънчева - специалност офталмология.

Приз за управленски принос в развитието на бургаското здравеопазване получи проф Христо Бозов, управител на КОЦ..

Лекарската колегия в Бургас получи признание на национално ниво - д-р Лорис Мануелян е удостоен с наградата - "Лекар на годината" в категорията - „Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация“.