Три наши джебчийки осъдени в Лондон

Могат ли крадлите да бъдат превъзпитани за 16-18 седмици в затвора, питат се британците

Грабнали скъпа дамска чанта

Зрелищен арест от полицаи под прикритие на Оксфорд стрийт

Три български гражданки - професионални джебчийки, получиха присъди в Лондон, след като бяха заловени да крадат на улицата с луксозни магазини Оксфорд стрийт. Кадрите с ареста им, осъществен от полицаи под прикритие, обиколиха социалните мрежи. Сега британците се питат не са ли малки присъдите им от 16 до 18 седмици затвор и могат ли за тези срокове зад решетките трите крадли да бъдат превъзпитани.

20-годишната Малинка Георгиева, 26-годишната Елена Миткова и 33-годишната Елена Венкова признаха вината си пред съда, че на 27 август пред магазин “Селфридж” са “работили” заедно, за да задигнат дизайнерска дамска чанта Tom Ford от нейната притежателка. Самата чанта е оценена на 1000 паунда (2200 лв.), в нея е имало портмоне и часовник “Картие” за 6000 паунда (1320 лв.), но джебчийките успели да вземат само портмонето, преди да хвърлят чантата на земята, за да не бъдат заловени с нея.

Елена Миткова

Елена Венкова

Малинка Георгиева

Прокурорът Франсис Маккормак описа престъплението така: “Георгиева е била по средата, а Миткова и Венкова от двете є страни. След това Георгиева посегнала и грабнала чантата на жалбоподателката. В съда бе посочено още, че при ареста Георгиева получила припадък на тротоара (стари цигански номера - б. р.), което привлякло вниманието на минувачите в оживения час.

Беше съобщено също, че и трите жени са имали предишни присъди за кражба и са в нещо като изпитателен срок от последното престъпление. Венкова има две деца във Великобритания, но пристигнала в страната само няколко дни преди кражбата и е била под гаранция за имиграция. Адвокатът є заяви, че тя се е върнала във Великобритания, след като е била в затвора за предишна кражба през 2023 г. Георгиева, чийто адвокат каза, че “оцелява с помощи”, има дете, което живее с баща им в България. Миткова, която живее със съпруга си и приятел, е била в ареста три месеца миналата година за джебчийска кражба.

Съдия Колин Грегъри заяви пред подсъдимите: “Това престъпление, свързано с кражба от лице, е сериозен проблем в централен Лондон. То причинява голямо страдание на жертвите. Във всеки случай ще наложим незабавни присъди лишаване от свобода.”

Така Георгиева получи 18 седмици затвор, Миткова - 17 седмици, а Венкова - 16 седмици. Не бяха наложени финансови санкции, тъй като нашенките бяха счетени за лица “с ограничени средства”, тъй като в момента претендират за обезщетения от данъкоплатците в Обединеното кралство.