Трудово-правна консултация на "Труд news": Пенсионерите могат да работят - съкращаването не е задължително

Въпрос: "Моля да ми отговорите дали работодателят е длъжен да освободи работник или служител с право на пенсия."

Кр. Царева, гр. София

Отговор: Работодателят има право да прекратява с предизвестие трудовия договор на работника или служителя при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Но не е длъжен.

Законът предвижда две отделни основания за прекратяване на трудовия договор с предизвестие:

- при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;

- при навършване на 65-годишна възраст от професори, доценти и доктори на науките, освен в случаите на § 11 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за висшето образование.

При първото основание, разпоредбата дава правна възможност на работодателя по своя преценка да прекрати трудовия договор при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Работодателят има право да връчи писменото предизвестие за прекратяване на трудовия договор на работник или служител, който към момента на връчването му е придобил правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Работодателят има право да прекрати трудовия договор и когато работникът или служителят отговаря на условията за придобиване право на “ранна пенсия”.

При условията на т. н. ранно пенсиониране могат да се пенсионират работещите при условията на първа и втора категория труд и учителите, както и при други специфични случаи, регламентирани в Кодекса на социалното осигуряване (КСО).

Работодателят няма право да прекратява трудовия договор, когато работникът или служителят е придобил право на друг вид пенсия, напр. наследствена пенсия, пенсия за инвалидност и др.

В Кодекса на труда обаче няма предвидени ограничения за работници или служители, които са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, да продължат да работят по трудовото си правоотношение.

В закона е предвидено, че при осъществяване на трудовите права и задължения не се допуска пряка или непряка дискриминация, основана на народност, произход, пол, сексуална ориентация, раса, цвят на кожата, възраст, политически и религиозни убеждения, членуване в синдикални и други обществени организации и движения, семейно и материално положение, наличие на психически или физически увреждания, както и различия в срока на договора и продължителността на работното време. Трудовият договор се прекратява на предвидените в Кодекса на труда основания.

Депозирането на заявление за работа в дадена структура не е основание за прекратяване на трудовото правоотношение с лицето, което заема съответната длъжност, придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Справка: чл. 328, ал. 1, т. 10 КТ, чл.8, ал.3 от КТ

Д-р Тодор Капитанов, юрист, вицепрезидент на КНСБ, консултант и специалист по публични лекции в областта на трудовите и социални въпроси, комуникациите и публичния сектор.