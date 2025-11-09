Тръгват ли си сирийците от Германия

От 14 милиона чужденци, един милион са сирийски бежанци

След края на войната в Сирия германското правителство не вижда основания да се дава убежище

„Тук хората наистина не могат да живеят достойно", заяви германският външен министър Йохан Вадефул по време на свое посещение в Хараста - опустошено от войната предградие на Дамаск. С което в Германия предизвика дебат по темата за връщането на сирийските бежанци.

В ХДС - партията на Вадефул - разкритикуваха остро министъра заради тези негови думи. Канцлерът Фридрих Мерц обаче заяви, че след края на гражданската война в Сирия не вижда никакви основания на сирийските бежанци да им бъде предоставено убежище в Германия. Той добави и следното: "Тези, които отказва да се върнат, естествено могат да бъдат депортирани и в бъдеще".

През август 2025 година в Германия са пребивавали 951 406 сирийци, информира АРД, позовавайки се на данни на Министерството на вътрешните работи. Сирийците са третата по големина чуждестранна народностна група в Германия - след хората от Турция и от Украйна.

Федералната статистическа служба пък отчита общо 14,1 милиона чужденци в Германия към края на 2024 година, в това число 975 060 сирийци, 1 544 480 души с турско гражданство и 1 334 005 украинци.

Все по-голям брой сирийци получават и гражданство в Германия. АРД отбелязва, че никоя друга националност не е била по-активна в това отношение - 83 185 сирийци са получили германско гражданство през 2024 г. - от общо 292 020 процедури за натурализация.

От тези 950 000 сирийци, които живеят в Германия, по данни на Агенцията по труда работят 299 730.

Принципно депортирани могат да бъдат и хора, които се ползват със закрила в Германия - но "само при представянето на наложителни причини, свързани с националната сигурност и обществения ред", например при терористична опасност.

Хората, които са получили убежище или друга форма на закрила, трябва да имат правото да останат. Но дори случаят да не е такъв и някой да е длъжен да си замине, не го заплашва непременно депортация - може например да получи разрешение да остане. Причините за това могат да бъдат липсващи лични документи, обучение или пък тежко заболяване. Тези, за които властите не откриват призната причина за оставане, ще бъдат призовани да напуснат Германия. Ако не го направят, ги заплашва депортация. За нея отговарят отделните федерални провинции.

(От Дойче веле, със съкращения)