Тръмп и Мъск искат САЩ да кацнат на Марс: Учените разкриват възможно ли е

Решителността на амбициозната визия на НАСА да изпрати астронавти на Марс изглежда по-силна от всякога, макар и не без значителни технологични и физиологични пречки. А тези усилия се подхранват както от огромното желание на милиардера и собственик на SpaceX, Илон Мъск, така и от президента на САЩ Доналд Тръмп.

Тръмп наскоро обеща пред Конгреса да поведе човечеството към космоса и да „забие американското знаме на планетата Марс и дори далеч отвъд нея“. Преди това той обеща да изпрати астронавти на Марс по време на встъпителната си реч, без да уточнява времева рамка. На митинг през октомври в Рединг, Пенсилвания, Тръмп обеща Съединените щати да „достигнат Марс“ до края на неговото президентство през януари 2029 г.

„Казах на Илон: „Това възможно ли е?“, заяви Тръмп пред тълпата. „„Абсолютно“. Той обича ракети. Никога не съм виждал човек, който да харесва ракети толкова много."

Тръмп не е уточнил какво би означавала една мисия на Марс за Artemis - съществуващата и наскоро отложена лунна програма на НАСА - или дали първоначалното начинание ще бъде пилотирано или без екипаж. Междувременно Мъск иска да колонизира планетата възможно най-скоро, характеризирайки Луната като "разсейване" в началото на януари.

Какво мисли Илон Мъск за стигането до Марс?

Мъск вярва, че Марс представлява отговорът за човечеството на неизбежните екзистенциални заплахи, като удар от астероид, ядрена война или катастрофално изменение в климата.

„Мисля, че поне искаме да построим град на Марс и да се превърнем в многопланетна цивилизация, което според мен би било изключително важно за гарантиране на дългосрочното оцеляване на цивилизацията“, каза Мъск пред водещия на подкаст Джо Роугън в края на февруари.

НАСА, която е инвестирала повече от 15 милиарда долара в SpaceX, обаче остава твърдо ангажирана с изследването на Луната. Агенцията настоява, че изборът, както е поставен от Мъск, не е двоичен.

„Настоящият подход на НАСА за изследване на Луната до Марс изисква използването на мисии на и около Луната в рамките на кампанията "Артемида", за да се подготвим за бъдещи човешки мисии до Марс“, заяви говорител на НАСА в изявление за Newsweek. „Очакваме с нетърпение да чуем повече за плановете на администрацията на Тръмп за нашата агенция и разширяване на изследванията в полза на всички, включително изпращане на американски астронавти на първата човешка мисия до червената планета.“

Мъск заяви, че SpaceX има за цел да изстреля безпилотен космически кораб, насочен към Марс, в края на 2026 г., за да съвпадне със следващата орбитална синхронизация на планетата със Земята.

„Е, в началото просто ще се опитаме да кацнем на Марс, за да видим дали ще успеем.“, обясни Мъск. "Трябва да сме сигурни, че корабът каца безопасно.“

Ако тези мисии без екипаж са успешни, Мъск иска да изпрати астронавти на Марс по време на следващия прозорец за изстрелване 26 месеца по-късно, някъде през декември 2028 г. или януари 2029 г.

„Процентът на полетите ще нараства експоненциално оттам, с цел изграждане на самоподдържащ се град за около 20 години“, написа Мъск на X през септември. „Да сме многопланетни ще увеличи значително вероятната продължителност на живота на съзнанието, тъй като вече няма да имаме всичките си яйца, буквално и метаболитно, на една планета.“

Но графикът на Мъск изглежда прекалено прибързан и потенциално проблематичен, коментираха експерти и бивши астронавти.

Дерик Питс, главен астроном във Филаделфийския институт "Франклин", казва, че има "дълъг списък от практически предизвикателства", които трябва да бъдат преодолени преди успешна мисия на Марс, включително да се отбележи напредък в космическите костюми за защита на астронавтите от тежка радиация, както и в задвижващите технологии, наред с други области.

„Ако започнете да гледате на практичните неща, ще ви отнеме доста време, за да го постигнете“, казва Питс. „Може ли да се случи това десетилетие? Може, но с много голям риск. Но ако ми дадете три десетилетия, мога да видя как рискът може да спадне до приемливо ниво.“

Кои са най-големите клопки за достигане до Марс?

Решаването на проблема с радиацията е от първостепенно значение, според Питс, тъй като на Марс липсва магнитно поле, което да отхвърля опасните електромагнитни частици, излъчвани от слънцето в цялата слънчева система. Астронавтите на мисия до Марс, продължила няколко години, ще бъдат изложени на потенциално смъртоносни количества радиация.

Огромното разстояние до Марс, който обикаля средно на 140 милиона мили от Земята, също ще бъде огромно предизвикателство. Пътуването само в едната посока до Червената планета със сегашната технология за задвижване би отнело девет месеца. Двупосочната мисия се очаква да продължи приблизително три години или повече, обяснява Питс.

Не е ясно как астронавтите биха реагирали на прекарването на толкова дълго време в космоса и всеки екипаж ще трябва незабавно да се заеме с критични проблеми с устойчивостта, след като бъде на Марс, казва Питс.

„Трябва да изстреляте ракетата от Земята в момент, когато Марс се приближава най-близо до нея“, обяснява Питс. „Това е, за да можете да минимизирате количеството гориво, от което ще се нуждаете, както и времето за транзит. Проблемът е, че ще стигнем до Марс, но след като кацнем, Земята продължава да се върни в орбитата си около слънцето и това разстояние започва да се увеличава отново.“

"Тогава едно обратно пътуване от Марс ще изисква повече гориво, отколкото е необходимо за достигане до червената планета, казва Питс. „Ако минимизираме времето, през което ще сме там, може би най-много месец и половина, все още ще има възможност да приключим мисията с минимално количество гориво. Но ако решим да изчакаме до следващия път, в който Марс и Земята са близо, за да минимизирам разхода на гориво, това означа да пътувам две години по-късно.“

Всяко евентуално пилотирано пътуване до Марс трябва да включва огромни количества храна или кислород за многогодишни престои или методи за създаване на тези ресурси на планетата с вносно оборудване, твърдят експерти пред Newsweek.

Доставките могат да бъдат организирани и предварително, с помощта на безпилотни ракети, роботи и 3D принтери, но това е до голяма степен недоказана технология. Друг възможен път би бил изпращането на ракета, пълна с оборудване, до Марс на всеки 26 месеца по време на най-близкото му приближаване до Земята, казва Питс.

"Но, ако изпращаме големи полезни товари, трябва да разработим система, която ще позволи меко кацане на Марс след това дълго пътуване от Земята. Сега това е проблем, защото всъщност нямаме възможност за меко кацане с тежкотоварна ракета-носител за Марс", обяснява Питс.

Той все пак похвали постиженията на Starship на SpaceX, който Мъск възнамерява да използва за кацане на Марс. Но само четири от осемте тестови полета на ракетата са били успешни досега, последният завършил с „бързо непланирано разглобяване“ и временни наземни спирания на множество летища във Флорида в началото на март.

„Програмата Starship върви много добре, но все още не е тествана достатъчно“, казва Питс. „Първо, технологията не е солидно доказана, никога не сме я изстрелвали с пълен полезен товар и дори да го направим, каквато и да е нейната дестинация – Луната или Марс – няма технологична инфраструктура на нито едно от двете места, която да я приеме и да направи нещо с нея.“

Може ли САЩ да стигне до Марс, докато Тръмп е на поста?

Крис Импи, професор по астрономия в Университета на Аризона, характеризира визията на Мъск за пилотирана мисия до Марс в края на 2028 г. като „неправдоподобна“, цитирайки количеството предварителни тестове и модификации, необходими за безопасното изпълнение на подобно начинание.

„Ако коментираме Starship като превозно средство... е, той имаше и частични успехи, но и частични провали“, казва Импи пред Newsweek. „Но това е дълга крива на учене и по моя преценка трябва да има десетки различни демонстрации и тестови изстрелвания на Starship, преди да можем да изпратим хора на това опасно пътуване. По същество няма начин хората да бъдат на Марс, докато Тръмп е на поста. Това просто не е възможно.“

Астронавтите, теоретично отпътували по време на прозореца, започващ в края на 2028 г., все още няма да са достигнали Марс преди Тръмп да напусне поста през януари 2029 г.

По думите на Импи последните публични забележки на президента относно този възможен график са „изненадващи“ поради тясната му връзка с Мъск.

„Илон Мъск знае това изключително добре“, казва Импи. „Той разказва добра история, защото има компании и иска да поддържа цените на акциите им високи. Но той знае каква е реалността. Той е физик по образование, ракетен учен.“

Импи обяснява, че НАСА все още "предприема малки стъпки", за да се върне на Луната, отбелязвайки скорошни закъснения на Артемида II, 10-дневно прелитане, първоначално определено за септември. Първата лунна мисия с екипаж след Аполо 17 през 1972 г. вече е планирана за април 2026 г.

„В контекста Луната е на четвърт милион мили“, казва Импи. „Марс, при най-близкия си подход е, на 35 милиона мили, така че стотици пъти по-далеч. А това е и най-близкият подход. За да използвате най-малко количество енергия, трябва да направите траектория, която всъщност покрива повече от четвърт милиард мили, за да стигнете до там.“

Казано ясно, всяка марсианска одисея би била „наистина огромно начинание“, според Импи.

„Не можете да носите много неща със себе си, защото те просто добавят маса, което означава, че струва повече ракетно гориво, а това прави пътуването по-трудно“, обяснява той.

Според него по-реалистична времева рамка за мисия до Марс изглежда около 2040 г. Такова е и мнението на Питс.

Системата Starship на SpaceX, най-мощната ракета-носител, създавана някога, може да носи до 150 метрични тона полезен товар, като същевременно остава напълно годна за многократна употреба. Ракетният ускорител, известен като Super Heavy, разполага с 33 от двигателите Raptor на компанията, които използват охладен течен метан и течен кислород. Кумулативните разходи за мисия на Марс, включително тестови полети и свързаната с тях инфраструктура, биха могли да достигнат 1 трилион долара, изчисляват Импи и Питс.

„Със сигурност става въпрос за стотици милиарди“, казва Импи. 69-годишният астроном и автор на Beyond: Our Future in Space твърди, че не очаква да види „мисията с изключително висок риск“ да бъде завършена, докато той е жив. Той дори се усъмни дали огромната инвестиция е оправдана. Според него Мъск възприема този много дълъг, научнофантастичен възглед за пътуване до Марс, но това няма да привлече много други хора на борда и няма да убеди правителствата да харчат огромни суми пари за това.

Говорителят на НАСА Шерил Уорнър каза, че агенцията работи с партньори като SpaceX, за да изгради икономика в ниска околоземна орбита, за да предприеме "следващите ни гигантски скокове в изследването" на Луната и Марс.

„Към днешна дата НАСА е инвестирала повече от 15 милиарда долара в SpaceX за работата си под множество договори, включително услуги за търговско снабдяване и транспортиране на екипажа до и от Международната космическа станция, услуги за научно изстрелване, разработване на система за кацане на хора в подкрепа на завръщането ни с екипаж на Луната в рамките на кампанията „Артемида“ и много други“, казва Уорнър пред Newsweek в изявление.

Boeing, водещият изпълнител на основните етапи на свръхтежката ракета на НАСА, Space Launch System, посочва 2035 г. на своя уебсайт като потенциална дата за „пристигане“ на хората на Марс.

Но авиационният гигант, затънал в закъснения и превишаване на разходите, предупреди в началото на февруари, че до 400 души могат да бъдат уволнени от неговия екип поради ревизии на програмата "Артемида" - което хвърля известно съмнение върху мисията за евентуално завръщане на Луната.

Можем ли да преодолеем всички опасности, за да стигнем до Марс?

Бившият астронавт на НАСА Джефри Хофман, който е записал повече от 1200 часа в космоса по време на пет полета, казва, че вярва, че Starship някой ден ще бъде в състояние да завърши двупосочна мисия на Марс.

„SpaceX никога не е правил нищо по графика, който първоначално е дал“, отбелязва Хофман пред Newsweek. "Но в крайна сметка успяват да постигнат целта си."

Все пак нещата се объркват в космоса, казва Хофман, цитирайки МКС, която е планирана да бъде изведена от експлоатация през 2030 г.

„Когато нещо се счупи на космическата станция, имате възможността да вземете резервни части от Земята“, допълва Хофман. „Но след като сте на път за Марс, вие сте сами. Така че просто надеждността на всички системи трябва да бъде значително по-висока от това, което имаме днес.“

Хофман предполага, че първоначалното пътуване до Марс може да включва повече от един Starship или друг космически кораб, който да осигури убежище в случай на спешност.

„Единственото нещо, което не можете да направите, е да вземете със себе си огромен брой резервни части“, казва той. „За всеки килограм, с който искате да стигнете до повърхността на Марс, трябва да поставите около 15 килограма в околоземна орбита, така че това са много изстрелвания. Масата е абсолютно критична.“

НАСА в момента работи по разработване на оборудване за упражнения за астронавти, което потенциално да използва на Марс, за да ги поддържа здрави за дълго време, което представлява друго предизвикателство при пътуването до там, разкрива Хофман.

„Имаме проблема с упражненията, имаме проблема с надеждността и разбира се, има радиация, която все още е, трябва да кажа, е наистина нерешен проблем. Ако не получим голямо слънчево изригване по пътя към Марс, това е нещо, което екипажът вероятно може да толерира", обяснява той.

Ако приемем, че астронавтите безопасно достигнат Марс, те потенциално биха могли да произвеждат кислород на планетата, като вземат въглероден диоксид от атмосферата и го електролизират, за да изолират кислородните атоми.

Критичната задача за производство на гориво на Марс за обратно пътуване до Земята също ще изисква огромни количества електроенергия, приблизително 25 до 30 киловата, което вероятно ще изисква атомни електроцентрали.

„Все още не разполагаме с ядрени реактори на повърхността на Луната или Марс“, обяснява Хофман. „НАСА работи върху това, защото мисля, че всички осъзнават, че хората, живеещи на други планетарни повърхности, ще се нуждаят от 30 до 40 киловата, за да поддържат местообитанията си, да произвеждат кислород и т.н."

Според него НАСА прави нещата "по правилния начин", като първо се опитва да се върне на Луната. Той признава, че иска да види успешни лунни операции, "преди да ангажираме екипаж да отиде на Марс.“

Президентът Джордж Х. У. Буш за първи път обяви стремежите на Америка към Марс на 20 юли 1989 г., по време на честванията на 20-ата годишнина от кацането на Аполо 11 на Луната. Буш призова за изграждането на космическа станция и за изпращане на астронавти обратно на Луната - и в крайна сметка за "пилотирана мисия" до Марс.

Защо да стигнем до Марс изглежда възможно: „Сега има вълнение“

Десетилетия по-късно окончателната времева линия за тъчдаун остава неуловима, казва Хофман.

„Не мога да отговоря на този въпрос“, признава бившият астронавт за това кога човечеството може да стигне до Марс. „Вижте геополитическата среда, която даде възможност за програмата „Аполо“. Беше много специално време - бяхме в Студена война. Само президентът да каже, че искаме да отидем на Марс, не е достатъчно, за да успеем. Джордж Х. У. Буш опита това и не успя. Знаете ли, от една страна, всички се опитват да намалят държавния бюджет, а на всичкото отгоре ще отидем на Марс?"

Но Хофман подчертава потенциалните научни пробиви, свързани с Марс, и важността на установяването на планетата като изследователска база.

„Марс е толкова очарователна планета“, казва той. „В началото на своята история е изглеждала много като ранната Земя, където животът се е развил почти веднага щом течната вода е започнала да преобладава на повърхността на Земята. Ние вярваме, че ранният Марс е имал много вода на повърхността си и атмосфера, подобна на Земята. Марс има всички елементи за поддържане на живот, така че това е потенциално бъдещо място, където хората биха могли да живеят.“

Изпращането на астронавти на Марс драстично ще увеличи разбирането за планетата, включително за нейното формиране преди около 4,5 милиарда години, но вероятно няма да доведе до масово изселване от Земята в скоро време, казва Питс.

„Прекрасна, романтична идея, но невъзможно да се превърне в реалност в този момент с технологията, която имаме сега“, казва Питс. „Ние обаче можем да направим повече с луната.“

Бившият астронавт Бърнард Харис, първият афроамериканец, пътувал в космоса, вярва, че достигането до Марс е просто въпрос на време, като се основава на обнадеждаващия успех на Артемида III, който ще използва Starship, за да изследва района на Южния полюс на Луната някъде през 2027 г. А вероятна Марс ще последва в началото на 2030 г., според последния график на НАСА.

„Сега, с новата администрация, която може леко да се промени, всички чакаме да видим какво ще направи новият администратор на НАСА с тази времева линия“, казва Харис, който напълно очаква да види развитието на екосистема между Земята и Луната в рамките на 10 до 15 години. А Марс, според него, ще последва след това.

„Сега има вълнение относно космоса“, отбелязва той. „Бизнесът ще движи това, ще има орбитални платформи и орбитални производствени мощности, може дори да има минни колонии на Луната. Кой знае? Вие ме молите да мечтая и небето е границата, що се отнася до това. Не се съмнявам, че ще развием тази нова космическа икономика, която вече е започнала, но просто ще стане по-жизнена през следващите няколко години. Искам да съм сигурен, че всички наши общности имат възможност за участие в това."

Известният астрофизик Нийл де Грас Тайсън, бивш член на Консултативния съвет на НАСА, казва, че призивът на Буш да отиде на Марс в крайна сметка е останал неизпълнен, докато мирът се разпространява в цяла Европа през 1989 г., когато Съветският съюз се разпада.

„Като загубихме възприеманата заплаха, ние загубихме мотивацията“, допълва той пред Newsweek. „Моят прочит на историята е, че ако отидем на Марс скоро, няма да е просто защото президент го е декларирал.“

Тайсън казва, че по-вероятният мотивиращ фактор би бил Китай, който се надява да върне повърхностна проба от Марс през 2030 г. НАСА обяви през януари, че възнамерява да финализира плановете си за извличане на скални и седиментни проби, събрани от марсохода Perseverance през втората половина на 2026 г.

Бившият администратор на НАСА Бил Нелсън по-рано каза, че бюджетът на проекта от 11 милиарда долара е станал твърде скъп, като планираната дата за завръщане през 2040 г. е твърде далеч. Но цената на мисията на Марс не трябва да бъде възпиращ фактор, според Тайсън, който отбелязва, че бюджетът на НАСА от 25 милиарда долара остава по-малко от половината от 1% от федералните разходи.

„Научих се никога да не преценявам бъдещото въздействие от разширяването на граница днес, която никога преди не е била нарушавана“, казва той пред Newsweek. „Никой в ​​настоящето няма мъдростта да предвиди как едно бъдещо общество ще оцени финансирането на настоящите ни мечти.“

Нелсън, който подаде оставка в края на януари, казва, че е "оптимист" за бъдещето на НАСА, като същевременно обяви още забавяния в програмата "Артемида"

„Безопасността на нашите астронавти винаги е на първо място в нашите решения“, заявява Нелсън. „Това е нашата Полярна звезда. Не летим, докато не сме готови. Не летим, докато не сме уверени, че сме направили полета възможно най-безопасен за хората на борда. Трябва да направим този следващ тестов полет и трябва да го направим правилно. И така протича кампанията Artemis.“

Нелсън казва, че е разговарял накратко с кандидата на Тръмп за следващия администратор на НАСА, Джаред Айзъкман, 42-годишен милиардер, който е ръководил две частни мисии на ракети на SpaceX. Администраторът в оставка също възхвалява Мъск.

„Мисля, че връзката между Илон Мъск и Тръмп ще бъде от полза за гарантирането, че финансирането за НАСА е налице“, каза Нелсън пред репортери. „Виждам това като положително.“

Нелсън отказа да спекулира как новата роля на Мъск като ръководител на отдела за правителствена ефективност може да повлияе на НАСА, но все пак настоя: „Вижте какво са направили с търговския екипаж и търговския товар до и от Международната космическа станция. Имам всички основания да смятам, че тази връзка ще продължи."

Айзъкман разкри страстта си към космоса през февруари, докато коментираше снимка с висока разделителна способност на Марс. „Когато видя подобна картина, е невъзможно да не се чувствам зареден с енергия за бъдещето“, написа той в X. „Мисля, че е толкова важно хората да разберат дълбоките последици от изпращането на хора на друга планета.“

По този начин учените и изследователите ще разработят новаторски технологии в задвижването, обитаемостта и генерирането на енергия, наред с други области, настоя Айзъкман.

„Тези подобрения ще формират основата за по-евтини, по-чести екипажни и роботизирани мисии в цялата слънчева система, създавайки ефект на маховика за ускоряване на променящите света открития. Пионерската наука, технологии и знания, които придобиваме, ще бъдат от полза за живота на Земята – икономически, технологично и социално – за цялото човечество.", пише още той, като добавя: Америка има „отговорност да поведе“ надпреварата към следващата граница. Постигането на такова начинание – като кацането на американски астронавти на друга планета – ще вдъхнови поколения мечтатели да надграждат върху тези постижения, да си поставят още по-смели цели и да тласнат напред най-голямото приключение на човечеството."

Някои лидери в космическата политика обаче признаха, че Китай има също толкова високи стремежи. Скот Пейс, директор на Института за космическа политика към университета "Джордж Вашингтон", спомена нацията от 1,4 милиарда по време на изслушване на комисията по наука, космос и технологии на Камарата на представителите на 28 февруари.

„Докато мислим за мисии на Марс, трябва да имаме предвид Китай“, каза Пейс в подготвено изявление. „Те имат собствена космическа станция, изпратили са роботи на Луната и Марс и планират да изпратят хора на Луната и да върнат проби от Марс. Напълно възможно е да ни победят в постигането на тези две последни задачи.“

Пейс също така призова за „разчитане“ на SLS, препоръчвайки на НАСА да приеме комерсиални тежкотоварни ракети като тези, произведени от SpaceX, Blue Origin и United Launch Alliance, докато изгражда капацитет за Марс чрез лунни операции.

„Ние сме и сме се насочили към Марс“, каза Пейс. „Със сигурност можем да кажем повече за тази цел, както нареди президентът. Ние не сме ангажирани в еднократна надпревара „едно и готово“, а в дългосрочно разширяване на американската мечта.“