Тръмп се обадил на Орбан да го пита защо блокира Украйна за ЕС

Още по темата: Екипи от САЩ и ЕС са започнали разработването на гаранции за сигурност за Украйна 19.08.2025 16:46

Американският президент Доналд Тръмп се е обадил на Виктор Орбан в понеделник след разговорите с украинския президент Володимир Зеленски и европейски лидери, за да обсъдят защо унгарският премиер блокира преговорите за присъединяване на Украйна към Европейския съюз, съобщава Bloomberg, цитирайки запознати с въпроса източници.

Разговорът е бил резултат от дискусии между Тръмп и група европейски лидери, събрани в Белия дом, за да обсъдят начини за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна. В един момент те помолили Тръмп да използва влиянието си върху Орбан, за да окаже натиск върху него да се откаже от блокирането на кандидатурата на Украйна за членство в ЕС, съобщили източниците.

По време на разговора с Тръмп Унгария също изразила интерес да бъде домакин на следващ кръг от преговори между руския президент Владимир Путин и Володимир Зеленски.

Орбан, близък съюзник на Тръмп, е широко възприеман като вдъхновение за движението на американския президент „Make America Great Again“ и за десните консерватори по целия свят. Той е постоянен трън в очите на ЕС, водейки страната си в авторитарна посока. Унгария постоянно предоставя на Русия дипломатическо прикритие и защита срещу санкциите на ЕС, като същевременно възпрепятства помощта за Украйна, коментира агенцията.

Разговорът се е състоял след няколкочасовата дискусия между Тръмп, Зеленски и половин дузина европейски лидери, които заедно с украинския лидер бяха във Вашингтон, за да защитят аргументите за единен подход към мирния процес.

Орбан не потвърди разговора, но по-късно публикува във фейсбук съобщение, което показва, че е чул искането за членство на Украйна в ЕС, но не планира да се откаже от позицията си.

„Членството на Украйна в Европейския съюз не предоставя никакви гаранции за сигурност“, написа той. „Следователно обвързването на членството с гаранции за сигурност е ненужно и опасно.“