Туск: Паузата в конфликта в Украйна може да е близо

Киев разчита на участието на Европа

Паузата в конфликта в Украйна може да е близо. Това каза полският премиер Доналд Туск след разговор с украинския президент Володимир Зеленски, съобщава Reuters.

"Има определени сигнали, а и ние имаме интуиция, че може би замразяването на конфликта - не искам да кажа края, но замразяването на конфликта - е по-близо, отколкото по-далеч", каза Туск по време на пресконференция "Има надежди за това".

Полският премиер заяви още, че Киев разчита на участието на Европа, по-специално на Полша, в разработването на споразумение, което ще сложи край на конфликта.

На 7 август помощникът на руския президент Юрий Ушаков обяви , че Русия и Съединените щати са се споразумели за среща между лидерите на двете страни, Владимир Путин и Доналд Тръмп, през следващите дни.