Още по темата: Русия уволни ключов генерал, командвал на Харковското и Сумското направления 11.08.2025 13:15

Разследващите са образували наказателни дела за опит за терористична атака от група лица и незаконен трафик на взривни устройства

Украинските специални служби са се опитали да подведат пет възрастни жени да извършат терористични атаки срещу военнослужещи в Московска област, където те да служат като "живи бомби", съобщи пресцентърът на руската Федерална служба за сигурност (ФСБ).

"За да извършат атаките, представители на украинските специални служби са използвали измислени истории и манипулации, за да вербуват пет жени в пенсионна възраст. Те са откраднали пари от банковите им сметки и са конфискували пари от принудителната продажба на домовете им. Вербуването е станало чрез чуждестранни интернет месинджъри, като Telegram и WhatsApp", отбелязва пресцентърът на ФСБ на Русия, цитиран от агенция ТАСС.

"Според плана на украинските специални служби, възрастните жени е трябвало да предадат на военнослужещите самоделни взривни устройства, маскирани като предмети от бита. Детонацията на тези устройства би довела до смъртта на самите жени, като те биха били използвани като "живи бомби", съобщиха от ФСБ. Разследващите са образували наказателни дела за опит за терористична атака от група лица и незаконен трафик на взривни устройства.

Превръщане на хора в атентатори самоубийци

"Федералната служба за сигурност предупреждава, че Службата за сигурност на Украйна, Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна и украинските националистически организации използват руски граждани като атентатори самоубийци за извършване на саботажни и терористични актове. Това позволява на украинските специални служби да се отърват от нежелани свидетели и да не им изплащат обещаното възнаграждение", заявиха от ФСБ.

За да се избегнат провокации от злонамерени лица, ФСБ призова руснаците да бъдат бдителни и, ако е възможно, да се въздържат от използване на приложенията за съобщения Telegram и WhatsApp за комуникация с неизвестни контакти.