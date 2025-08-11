Русия уволни ключов генерал, командвал на Харковското и Сумското направления

Висш военачалник в руската армия се сбогува с поста си. За командващ групировката "Север" е назначен генерал-полковник Евгений Никифоров. Той ще смени небезизвестния генерал-полковник Александър Лапин. Според руски военните блогъри, Лапин е бил уволнен, а според други - сам е подал молба за напускане.

"Генерал-полковник Александър Лапин напусна поста си на командир на Ленинградския военен окръг (ЛенВО) и групата войски "Север" на руските въоръжени сили", се посочва в съобщение, публикувано в официалния Telegram канал „Северен вятър“ на групата „Север“.

От пролетта на 2024 г. Лапин ръководи Ленинградския военен окръг и групата „Север“. Според наблюдатели, той един от отговорните за пробива на границата в Курска област от украинските въоръжени сили през август 2024 г. Сега групата „Север“ отговаря за Харковското и Сумското направления на СВО.

Лапин ръководи войските на Централния военен окръг от 2017 г. През октомври 2022 г., след критики от чеченския лидер Рамзан Кадиров за неуспехите в настъплението край Лиман, генералът е отстранен от поста си командир на групата войски „Център“, но е възстановен след година и половина.

От началото на пълномащабната война, Лапин многократно фигурира в нашумели скандали. През 2022 г. той награди пред камера сина си, танкист, който ръководи неуспешното настъпление при Суми и Чернигов. А през юни същата година самият генерал е удостоен със званието „Герой на Русия“.

„Лапин е уволнен отново и този път от редиците на руските въоръжени сили. Съдейки по факта, че Волчанск все още не е превзет, решението е било правилно", коментира телеграм каналът Alex Parker Returns.

„Никифоров беше изпратен в Курска област в началото на август миналата година, когато украинските въоръжени сили нахлуха в нея, за да възстанови реда. Преди това направление беше в правомощията на генерал-полковник Лапин. Всъщност беше установено двувластие, което продължи до вчера. С указ генерал-полковник Александър Лапин беше освободен от длъжност“, пише блогърката Анастасия Кашеварова.

Формално оставката на Лапин се обяснява с изтичането на договора му и е подадена „по негово собствено искане“. Но някои източници твърдят, че договорът му не е бил удължен заради доклад на военния министър Белоусов, подкрепен от президента Путин.

Лапин е смятан за фигура от тесния кръг на началника на Генералния щаб ген. Валери Герасимов и се ползва с подкрепата на бившия министър на отбраната Сергей Шойгу. Според източници обаче отношенията му с новия министър не са се развили положително.

Наследникът му, генерал-лейтенант Никифоров преди това е командвал Западния военен окръг, групата войски „Запад“ и е бил началник на Генералния щаб на Сухопътните войски на руските въоръжени сили. Украинската контраразузнавателна служба СБУ твърди, че Никифоров е бил свързан с покойния създател на бившата ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Евгений Никифоров