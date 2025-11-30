Слуховете за нова ситуация и връщане на протеста с главно "П" са силно преувеличени

Опитите на опозиционни фракции да яхнат справедливото недоволство на хората от бизнеса и от различните професионални съсловия от първоначалния проект за бюджет, и най-вече - недоволство от отказа на управляващите от сериозен диалог по бюджета, е нормално политическо поведение за една опозиция.

Това, което буди иронични усмивки обаче, е затъването в пожелателно (а оттам и неадекватно на текущата ситуация) мислене, което се тиражира от коментарния шлейф - осъмнали сме били в нова политическа реалност, протестът пак бил станал определящ фактор и прочие.

Реализмът обаче сочи съвсем друго. За нова ситуация може да се говори тогава - и само тогава! - когато едни управляващи изпуснат контрола върху управлението и процесите, и се появяват други движещи сили. Нищо подобно не се е случило на този етап - управляващите владеят положението, опозицията е слаба, политическото й присъствие е предимно с Тик-ток акции и комиксови инициативи, а не със сериозни управленски алтернативи, фрагментирана е и няма достатъчно обществено доверие.

И това, че управляващите спряха приемането на бюджета, за да възстановят тристранния диалог с работодатели и синдикати, е израз на сила и контрол върху ситуацията, а не на слабост. Ако изпускаха контрола, щяха като матросовци да гласуват бюджета, въпреки протестите. Навремето така направи Виденов в една дълга парламентарна нощ, когато даже докараха одеяла от обоза на Министерството на отбраната, за да подремват депутатите, докато текат дебатите.

Та, слуховете за нова ситуация и връщане на протеста с главно "П" към днешна дата са силно преувеличени. Явно после пак ще има оправдания с неочаквано прелитащи ята от черни лебеди, дето били объркали прогнозите.

(от фесйбук)