Фенове на Левски разграбват билетите за АЗ (Алкмаар)

Огромен интерес предизвика пускането в свободна продажба на билетите за домакинството на Левски на АЗ (Алкмаар) в четвъртък. Двубоят е от плейофите в Лигата на конференциите. До късния следобед във вторник бяха купени над 32 000 места. Сектор „А“ и „В“ пък бяха разпродадени, а пропуски останаха за „Б“ и „Г“.

Феновете на Левски са на път да изкупят всички билети за мача, както бе и в домакинствата на Апоел, Брага и Сабах, играни на „Георги Аспарухов“. Сега "сините" се местят на националното съоръжение, което е с далеч по-голям капацитет.

Агитката на нидерландците ще наброява стотина души, като от Левски са взели всички необходими марки за сигурност.