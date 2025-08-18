Локо (Пд) остана без защитник за двете визити във Варна

Защитникът на Локомотив Лукас Риян получи контузия по време на срещата със Славия. Той бе заменен в средата на първото полувреме от Тодор Павлов.

Бразилецът е с разтежение на адукторите. Това означава, че той ще бъде извън терените в следващите поне две седмици, като ще пропусне двете поредни визити на Черно море и Спартак във Варна.

Старши треньорът Душан Косич се радва на позитивен старт на сезона, след като "смърфовете" спечелиха 11 точки в първите 5 кръга и не загубиха нито веднъж.