Септември запрати Славия на дъното в Първа лига

Септември спечели първи точки за сезона след обрат за 2:1 над Добруджа в последен мач от 5 кръг на Първа лига. В "Надежда" тимът на Стамен Белчев започна лошо, допускайки ранно попадение срещу новака след индивидуална грешка.

Гостите от Добрич поведоха в 10-а минута с попадение на Милчо Ангелов, който отне топката от Кубрат Йонашчъ, преодоля и вратаря Янко Георгиев, след което бе лесно.

"Виненочервените" се върнаха скоро след това - Бертран Фурие овладя топката в наказателното поле, освободи се от Здравко Серафимов и вкара за 1:1.

В 35-а минута Септември направи пълен обрат с попадение на Мо Пара, който получи пас от Робин Схаутен и реализира - 2:1 за Септември.

След час игра Пара имаше отлична възможност да вкара втори гол и да сложи точка на спора, но техничният му удар срещна левия страничен стълб.

Така в крайна сметка Септември триумфира и запрати Славия на дъното в класирането. "Белите" са със само точка след 5 мача, а над тях е Монтана с 2.