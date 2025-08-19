ЦСКА официално изгони Бютючи

Вече е официално – Зюмюр Бютючи няма нищо общо с ЦСКА. Странният косовар, който постоянно беше контузен или обясняваше, че турци го заплашват в социалните мрежи, няма да играе и във втория отбор на „червените“. Договорът му е прекратен след 20 мача за една година, в които вкара пет гола.

Бютючи се скара с вратаря Фьодор Лапоухов, като скандалът се разрасна и до треньора Душан Керкез. Босненецът отказа да посочи точната причина, а само каза, че поведението му не позволява да го остави в групата. Бютючи е третият освободен от ЦСКА след вратаря Иван Дюлгеров и Лиъм Купър.

Очаква се подобно развитие по казусите с Аарон Исека и Джейсън Локило. Двамата нападатели бяха изпратени във втория отбор по предложение на новия спортен директор Бойко Величков и одобрението от Керкез. Така ЦСКА се освобождава с почти цялата селекция, правена при провалилия се бивш треньор Александър Томаш.