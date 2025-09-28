Фентанилът измества хероина, модерните дроги - по-токсични

Лекуват ежегодно над 100 зависими с остри абстиненции във варненската УМБАЛ “Св. Марина”

Над 100 души с остри абститентни състояния след употреба на психоактивни вещества се лекуват ежегодно в наркологичното отделение към Клиниката по психиатрия във варненската университетска болница “Св. Марина”, съобщиха от здравното заведение. Повече от 90% от пациентите са мъже, основно между 20 и 40 години, но има и по-възрастни, което свидетелства за хроничния и дългогодишен ход на заболяването при част от тях, коментира проф. д-р Христо Кожухаров, ръководител на Втора клиника по психиатрия в “Св. Марина”.

Според него нарастващата употреба на т. нар. модерни наркотици създава все повече рискове. “Фентанилът измества хероина от наркопазара в България, а дори минимални количества от веществото могат да предизвикат тежка интоксикация и смърт. Наред с това сред младите хора много често се среща злоупотреба с амфетамин и канабиноиди, включително синтетични разновидности, които са по-токсични и силно психоактивни. Приемът им нерядко води до психотични епизоди, повишена тревожност, нарушаване на социалното функциониране и последваща инвалидизация”, посочва проф. Кожухаров.

По думите му зависимостите са лечими, но процесът е продължителен и труден. В отделението съчетават терапия с медикаменти с психологическа и социална подкрепа, за да се постигне дълготрайна стабилизация. Въпреки това 60-70% от лекуваните се връщат по няколко пъти в отделението, след като отново са посегнали към дрогата. Според проф. Кожухаров ключов фактор за успех на терапията е индивидуалният подход и персонализираният лечебен план. Съветът му към близките на наркозависими е да не отричат проблема, да не опитват самолечение, да търсят помощ и да не приемат рецидивите като провал, а като част от естествения ход на болестта. Лечението є е доброволно при спазване на конфиденциалност.