Финландия: САЩ трябва да наложат повече санкции на Русия

Вторичните санкции все още се очаква да бъдат въведени срещу страни, които правят бизнес с Русия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп трябва да продължи с налагането на повече санкции срещу Русия, тъй като това би помогнало за прекратяване на войната в Украйна, заяви финландският външен министър Елина Валтонен в интервю за Reuters.

Тръмп определи петък като краен срок, до който Русия трябва да се съгласи на мир в Украйна или клиентите ѝ на петрол да се изправят пред вторични мита. Ако бъдат наложени, те биха прекъснали основен източник на финансиране за военните усилия на руския президент Владимир Путин.

Очаква се обаче Путин и Тръмп да се срещнат още следващата седмица след разговори между руския лидер и специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф в Москва в сряда, което повдига възможността новите санкции да бъдат отложени или отменени.

Служител на Белия дом заяви в сряда, че вторичните санкции все още се очаква да бъдат въведени срещу страни, които правят бизнес с Русия, от петък, въпреки последната дипломатическа суматоха.

„Наистина се надявам, че президентът Тръмп ще продължи с тези санкции“, каза Елина Валтонен, визирайки вторичните санкции, които биха могли да засегнат особено Китай и Индия, най-големите купувачи на руски петрол.

Финландският президент Александър Стуб беше сред няколкото европейски лидери, които се присъединиха към телефонен разговор с Тръмп в сряда, целящ да координира усилията на Запада за прекратяване на войната в Украйна.