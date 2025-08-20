Фицо: Украйна трябва да е готова да обсъжда териториални промени

Още по темата: Тръмп: Посредничеството за мир между Русия и Украйна ще ми помогне да отида в рая 20.08.2025 07:38

Украйна не може да стане членка на НАТО

Словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че Украйна трябва да е отворена за обсъждане на териториални промени, ако иска мирните преговори да бъдат успешни.

В видеоклип, публикуван във Фейсбук, Фицо повтори, че членството на Украйна в НАТО е въпрос, който дори не трябва да се обсъжда.

„Първата основна предпоставка за прекратяване на конфликта е разбирането, че Украйна не може да стане членка на НАТО“, посочи той, добавяйки, че в миналото е бил критикуван за тази си позиция.

Фицо разкритикува лидерите на Европейския съюз за това, че чакат „президентът на САЩ Доналд Тръмп да ни покаже пътя към мира“. Въпреки това той заяви, че очаква да бъде постигнато мирно споразумение „възможно най-скоро“ и се ангажира да подкрепи присъединяването на Украйна към Европейския съюз (ЕС).