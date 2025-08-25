Япония внася "африканска жизненост"

Страната е на път да бъде мулти-култната

Япония се считаше за пример как една държава опазва своите традиции, култура и границите си от нашественици. За една година от встъпването в длъжност, новия ляв премиер Шигеру Ишиба:

- Подписа вноса на 100,000 души от Бангладеш;

- Подписа вноса на 50,000 души от Индия;

- Определи японския град Кисаразу за "дом на нигерийските мигранти";

- Определи японския град Нагай за дом на мигранти от Танзания;

- Определи японския град Санджо за дом на мигранти от Гана;

- Определни японския град Имабари за дом на мигранти от Мозамбик;

- Подписва вноса на палестински бежанци;

- Иска чуждото население в Япония да достигне 10% до 2040 година.

Според служител на японското външно министерство е "от съществено значение" да се внесе африканската жизненост в Япония. Ще ви оставя сами да разшифровате това изказване.

Толкова - една година. Убиха Шиндзо Абе, лявото крило на управляващата партия пое властта и... край. Япония, символът на консервативизма, традициите, историята и силата е на път да бъде мулти-култната.

Ако сте си мечтали да посетите Япония - имате към 5-10 години да осъществите тази мечта, ако се повтори темпото на държави като Франция.